BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor

BİM’de bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü kampanyalı ürünler reyonlarda yerini alacak. Çarşamba günü Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL, Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL, Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL olacak. 2 Mayıs Cuma günü ise Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Ankastre Set 8.950 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Şarjlı Süpürge 4.750 TL, 43 İnç Android Televizyon 9.990 TL, Katlanabilir Kamp Masası Seti 1.799 TL, Termos 1.699 TL, Yemek Termosu 1.150 TL, Çift Katmanlı Aile Çadırı 5 Kişilik 4.299 TL, Balkonlu Çadır 4.499 TL, Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL, Kampçı Sırt Çantası ise 1.499 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak BİM market müşterilerine özel 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL, Çelik Derin Tencere 699 TL ve Alüminyum Kek Kalıbı 349 TL olacak. BİM Kataloğunda ayrıca valiz çeşitleri, nevresim seti, lastikli çarşaf gibi ürünler yer aldı. İşte, BİM market 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel kataloğu…