BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor

BİM’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü temel gıda ürünlerinden kahvaltılık malzemelere onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. Çarşamba günü ise 5 farklı özellikle tek ve çift kişilik yataklar müşterileri bekleyecek. BİM’de herkesin merakla beklediği cuma günü kataloğunda ise ziyaretçiler indirime doyacak. Elektronik mutfak ürünlerinden davlumbaza, televizyon çeşitlerinden kamp ürünlerine yemek takımından tencereye geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 1

BİM’de bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü kampanyalı ürünler reyonlarda yerini alacak. Çarşamba günü Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL, Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL, Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL olacak. 2 Mayıs Cuma günü ise Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Ankastre Set 8.950 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Şarjlı Süpürge 4.750 TL, 43 İnç Android Televizyon 9.990 TL, Katlanabilir Kamp Masası Seti 1.799 TL, Termos 1.699 TL, Yemek Termosu 1.150 TL, Çift Katmanlı Aile Çadırı 5 Kişilik 4.299 TL, Balkonlu Çadır 4.499 TL, Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL, Kampçı Sırt Çantası ise 1.499 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak BİM market müşterilerine özel 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL, Çelik Derin Tencere 699 TL ve Alüminyum Kek Kalıbı 349 TL olacak. BİM Kataloğunda ayrıca valiz çeşitleri, nevresim seti, lastikli çarşaf gibi ürünler yer aldı. İşte, BİM market 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 2

BİM 29 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

4 Kg Yoğurt 119 TL

1000 Gram Kaşar Peyniri 279 TL

3 Kg Beyaz Peynir 329 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 3

6’lı Maden Suyu 37.50 TL

750 Gram Protein Tozu 699 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 4

Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL

Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL

Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 5
BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 6

BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 MAYIS CUMA

Cam Ankastre Set 9.250 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 7

Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Şarjlı Süpürge 4.750 TL

Baharat Öğütücü 229 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 8

43 İnç Full HD Android Televizyon 9.990 TL

32 İnç Full HD Android LED Televizyon 5.990 TL

İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 9

125 CC Motosiklet (2024 Seri) 47.500 TL

Katlanabilir Kamp Masası Seti 1.799 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 10

Yemek Termosu 1.150 TL

Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL

Emaye Tencere Seti 699 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 11

Seramik Portatif Ocak 1.090 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 4.299 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 12

Balkonlu Çadır 4.449 TL

Otomatik Çadır 1.599 TL

Cibinlikli Hamak 799 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 13

Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

Uyku Tulumu 759 TL

BİM 29 Nisan - 2 Mayıs Aktüel kataloğu yayımlandı: Torbasız süpürge, yatak, kamp ürünleri ve yemek takımı geliyor - 14

Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL

Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 4.490 TL

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