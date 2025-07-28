BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu

Yeni haftayla birlikte BİM marketlerinde indirime girecek kampanyalı ürünler, yayımlanan katalogla belli oldu. Özellikle cuma günü 65 inç televizyondan, cep telefonuna, kablolu kulaklıktan, ütüye, elektrikli süpürgeden, kahve makinesine, mutfak robotundan el mikserine geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Toz Torbasız Süpürge 3.750 TL, Buharlı Ütü 990 TL, Çay Makinesi 1.190 TL, Saç Kurutma Makinesi 749 TL, Türk Kahvesi Makinesi 990 TL, El Mikseri 990 TL, Mutfak Şefi 3.990 TL, Mutfak Robotu 1.250 TL olacak. Matara, Ayarlanabilir Büyük Süzgeç, Paspas, Tişört, El ve Yüz Havlusu gibi ürünler uygun fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu salı ve cuma neler var? İşte, BİM market aktüel kataloğu ve fiyat listesi….