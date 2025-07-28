BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu

BİM Aktüel Kataloğu 29 Temmuz - 1 Ağustos yayımlandı. Salı günü şampuan, temizlik havlusu, kişisel bakım ürünleri, giyim, makyaj malzemeleri ve onlarca farklı ürün raflarda yerini alacak. Çarşamba günü ise haftanın merakla beklenen ürünü 9000 Btu Klima 18.990 liradan satışa sunulacak. Alternatif olarak buzdolabı, su sebili, masaj koltuğu ile birlikte tek ve çift kişilik yatak satışa sunulacak. Cuma günü ise elektronik mutfak ürünlerinde dev fırsatlar müşterilere özel fiyatlarla reyonlara geliyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 1

Yeni haftayla birlikte BİM marketlerinde indirime girecek kampanyalı ürünler, yayımlanan katalogla belli oldu. Özellikle cuma günü 65 inç televizyondan, cep telefonuna, kablolu kulaklıktan, ütüye, elektrikli süpürgeden, kahve makinesine, mutfak robotundan el mikserine geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Toz Torbasız Süpürge 3.750 TL, Buharlı Ütü 990 TL, Çay Makinesi 1.190 TL, Saç Kurutma Makinesi 749 TL, Türk Kahvesi Makinesi 990 TL, El Mikseri 990 TL, Mutfak Şefi 3.990 TL, Mutfak Robotu 1.250 TL olacak. Matara, Ayarlanabilir Büyük Süzgeç, Paspas, Tişört, El ve Yüz Havlusu gibi ürünler uygun fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu salı ve cuma neler var? İşte, BİM market aktüel kataloğu ve fiyat listesi….

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 2

BİM 29 -30 TEMMUZ  AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU


Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü 59 TL

Şampuan 800 ml 109 TL

Islak Havlu 75 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 3

Yüzey Temizleyici 65 TL

Fön Suyu 125 TL

Tüy Dökücü Krem 55 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 4

Yüz Ağda Bandı 39 TL

9000 Btu Klima 18.990 TL

Deniz Scooteri 24.999 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 5

No-Frost Buzdolabı 16.900 TL

2 Musluklu Su Sebili 5.250 TL

Şişme Sörf Tahtası Seti 11.999 TL

Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 6

Şişme Deniz ve Havuz Botu 4.490 TL

Deniz ve Havuz Yatağı 8.490 TL

Masaj Koltuğu 45.000 TL

Katlanabilir Yatak 1.990 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 7

BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

65 İnç 4K HDR Google Televizyon 29.900 TL

43 İnç Full Hd Qled Televizyon 12.450 TL

Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL

Cep Telefonu 5.750 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 8

BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Buharlı Ütü 990 TL

Mini Ütü 890 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 4.490 TL

2’si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

El Mikseri 990 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 9

Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

Mutfak Baskülü Cam 249 TL

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Mutfak Robotu 1.250 TL

BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025 | BİM’de yeni haftanın kampanyaları belli oldu - 10

Mutfak Şefi 3.990 TL

Ayaklı Servis Tabağı 269 TL

Kare Tatlı Tabağı 199 TL

Makarna Makinesi 789 TL

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