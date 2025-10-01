BİM 3 Ekim aktüel kataloğu 2025: Ütü masası, kurutmalık, mini buzdolabı ve ışıklı şarjlı süpürge geliyor

BİM’de bu haftanın indirimli ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM 3 Ekim aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Led televizyondan, akıllı cep telefonuna, nostaljik radyodan, kahve makinesine onlarca kampanyalı ürün reyonlarda olacak. Kelebek kurutmalık 649 TL ve Ütü masası 799 TL’den satışa sunulacak. Çift kişilik battaniye 649 TL, Nevresim seti ise 899 TL’den müşterileri bekleyecek. BİM’de giyim ürünleri, züccaciye, yemek takımı gibi ürünler satışa sunuluyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM’de bu hafta yemek takımı, çay seti, kaşık-bıçak takımı, kek kalıbı gibi mutfak ürünlerinde kampanya fırsatı yaşanacak.  Akıllı cep telefonu 7.990 TL, 55 İnç Google TV 14.990 TL, Mini Buzdolabı 4.990 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL, 48 Parça Yemek Takımı 3.750 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Çelik Çaydanlık 1.190 TL, Derin Çelik Tencere 899 TL, 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL, Döküm Kek Kalıbı ise 399 TL’den müşterileri bekleyecek. BİM marketlerinde ayrıca saç şekillendirme seti, kahve makinesi, erkek bakım seti, masaj aleti, blender seti gibi ürünler cuma günü gelecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, 3 Ekim BİM Aktüel kataloğunda yer alan indirimler…

BİM 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025

55 İnç UHD Google Televizyon 14.990 TL

A40 Cep Telefonu 7.990 TL 

32 İnç HD Ready Televizyon 6.250 TL 

Mini Buzdolabı 4.990 TL 

Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL 

Nostaljik Radyo 849 TL 

Blender Seti 1.750 TL 

Mini Masaj Aleti 1.290 TL 

Elektrikli Süpürge 3.490 TL

Saç Şekillendirme Seti 1.750 TL

Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Erkek Bakım Seti 890 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Ütü Masası 799 TL

Çift Kişilik Battaniye 649 TL

Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

48 Parça Yemek Takımı 3.750 TL

12 Parça 6 Kişilik Çay Seti 499 TL

Çelik Çaydanlık 1.190 TL

24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL

