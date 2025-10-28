BİM 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2025: Meyve sıkacağı, masa lambası, çay makinesi, mini buzdolabı ve scooter geliyor

BİM’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken uzun süredir beklenen Şarjlı Dikey Elektrikli Süpürge ise 6.990 TL’den satışa sunulacak. Katı Meyve Sıkacağı 2.990 TL, Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 1.349 TL, 50 İnç Frameless Ultra Hd Qled Televizyon 14.490 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak erkek giyim ürünlerinden olan polar üst, gömlek, sweatshirt, pijama takımı, terlik reyonlarda yerini alacak. Koltuk Örtüsü 199 TL, Tek Kişilik Battaniye 249 TL, Kurutma Topu ise 129 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 31 Ekim aktüel ürünleri…