BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor

BİM’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak iki farklı aktüel katalog belli oldu. Salı günü başlayacak indirimler cuma günü devam edecek. 5 Mart Çarşamba günü ise buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, robot süpürge, şarjlı dikey süpürge ek olarak raflarda olacak. Giyim ürünleri, çocuk oyuncakları, modüler raf, katlanır çamaşır seti, su pompası BİM kataloğunda yerini aldı. BİM markette Çubuk Blender 749 TL, El Mikseri 799 TL, Beyaz Ankastre Set 9.250 TL, Akıllı Saat 499 TL, Kablosuz Speaker 299 TL, Fondü Seti 799 TL, Çay Makinesi 799 TL, Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 28.990 TL ve Mini Fırın 1.690 TL’den satışta olacak. BİM’de merakla beklenen elektrikli bisikletler ise 15.450 TL ile 20.950 TL olarak iki farklı fiyatla müşterilerini bekleyecek. BİM kataloğunda ev dekorasyon ürünlerinden duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, kum saati, yapay çiçek gibi ürünler bulunuyor. İşte, BİM 4-7 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…