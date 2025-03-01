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BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor

BİM 4-5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 4 Mart Salı günü Ramazan ayına özel temel gıda ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Özellikle kahvaltılık ürünlerde geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. 7 Mart Cuma günü ise mini fırından, televizyona, fırından, klavye-mouse setine, akıllı saatten, elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. Elektrikli bisiklet 15.450 TL, 125 CC Motosiklet 52.975 TL’den BİM Kataloğunun en dikkat çeken ürünlerinin başında geldi. Kişisel bakım ürünlerinden tırnak bakım seti, oje kurutucusu, diş fırçası, epilasyon aleti, siyah nokta temizleyici raflarda müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu…

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 1

BİM’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak iki farklı aktüel katalog belli oldu. Salı günü başlayacak indirimler cuma günü devam edecek. 5 Mart Çarşamba günü ise buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, robot süpürge, şarjlı dikey süpürge ek olarak raflarda olacak.  Giyim ürünleri, çocuk oyuncakları, modüler raf, katlanır çamaşır seti, su pompası BİM kataloğunda yerini aldı. BİM markette Çubuk Blender 749 TL, El Mikseri 799 TL, Beyaz Ankastre Set 9.250 TL, Akıllı Saat 499 TL, Kablosuz Speaker 299 TL, Fondü Seti 799 TL, Çay Makinesi 799 TL, Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 28.990 TL ve Mini Fırın 1.690 TL’den satışta olacak. BİM’de merakla beklenen elektrikli bisikletler ise 15.450 TL ile 20.950 TL olarak iki farklı fiyatla müşterilerini bekleyecek. BİM kataloğunda ev dekorasyon ürünlerinden duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, kum saati, yapay çiçek gibi ürünler bulunuyor. İşte, BİM 4-7 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 2

BİM 4-7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

125 cc Motosiklet 69.000 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Mini Fırın 1.690 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 3

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

Çubuk Blender 749 TL

El Mikseri 799 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 4

Çay Makinesi 999 TL

Fondü Seti 799 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 5

55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL

Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 6

Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

Akıllı Saat 499 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 7

Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

Kırışıklık Giderici 499 TL

4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 8

Tırnak Bakım 229 TL

Kaş Düzeltici 129 TL

Oje Kurutucu 129 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 9

Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 10

Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 11

Cam Vazo 199 TL

Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL

BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik mutfak ürünleri satışa çıkıyor - 12

3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL

3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

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