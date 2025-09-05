BİM 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2025: 65 inç televizyon, halı koltuk yıkama makinesi, yazı tahtası ve buhar kazanlı ütü geliyor
BİM, 5 Eylül 2025 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Teknolojiden ev elektroniğine, temizlikten kırtasiye ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden bu haftaki indirimli ürünler listesi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Özellikle 65 inç televizyon, halı ve koltuk yıkama makinesi, yazı tahtası ve buhar kazanlı ütü, avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 5 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğu.
BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM, 5 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknoloji ve ev elektroniği değil, aynı zamanda mutfak ürünleri, kırtasiye, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor. Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan BİM, bu hafta da tüketicilerin beklentilerini karşılayacak ürünleri raflarına taşıyor.