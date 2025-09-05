BİM 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2025: 65 inç televizyon, halı koltuk yıkama makinesi, yazı tahtası ve buhar kazanlı ütü geliyor

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 5 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknoloji ve ev elektroniği değil, aynı zamanda mutfak ürünleri, kırtasiye, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor. Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan BİM, bu hafta da tüketicilerin beklentilerini karşılayacak ürünleri raflarına taşıyor.