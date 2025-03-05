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BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta

BİM 5 Mart Aktüel Kataloğu’nda bu hafta dikkat çeken ürünler yer aldı. Çarşamba gününe özel BİM markette beyaz eşya ürünlerinde dev indirimler müşterileri bekleyecek. Bulaşık makinesi, robot süpürge, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli şarjlı dikey süpürge gibi ürünler raflarda yer alacak. Salı günü başlayan indirimler 7 Mart tarihine kadar devam edecek. BİM’de bu hafta robot süpürge 8.990 TL, No-frost buzdolabı 20.990 TL, Şarjlı Dikey Süpürge 5.950 TL olacak. BİM’de bu hafta 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL, Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL’den satılacak. İşte, BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 1

BİM’de bu hafta  satışa sunulacak iki farklı aktüel katalog belli oldu. Salı günü başlayacak indirimler cuma günü devam edecek. 5 Mart Çarşamba günü ise buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, robot süpürge, şarjlı dikey süpürge ek olarak raflarda olacak.  Giyim ürünleri, çocuk oyuncakları, modüler raf, katlanır çamaşır seti, su pompası BİM kataloğunda yerini aldı. BİM markette Çubuk Blender 749 TL, El Mikseri 799 TL, Beyaz Ankastre Set 9.250 TL, Akıllı Saat 499 TL, Kablosuz Speaker 299 TL, Fondü Seti 799 TL, Çay Makinesi 799 TL, Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 28.990 TL ve Mini Fırın 1.690 TL’den satışta olacak. BİM’de merakla beklenen elektrikli bisikletler ise 15.450 TL ile 20.950 TL olarak iki farklı fiyatla müşterilerini bekleyecek. BİM kataloğunda ev dekorasyon ürünlerinden duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, kum saati, yapay çiçek gibi ürünler bulunuyor. İşte, BİM 4-7 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 2

BİM 4-7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

125 cc Motosiklet 69.000 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Mini Fırın 1.690 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 3

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

Çubuk Blender 749 TL

El Mikseri 799 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 4

Çay Makinesi 999 TL

Fondü Seti 799 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 5

55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL

Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 6

Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

Akıllı Saat 499 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 7

Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

Kırışıklık Giderici 499 TL

4’ü 1 Arada  Tıraş Makinesi 329 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 8

Tırnak Bakım 229 TL

Kaş Düzeltici 129 TL

Oje Kurutucu 129 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 9

Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 10

Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 11

Cam Vazo 199 TL

Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL

BİM 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Robot süpürge, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge satışta - 12

3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL

3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

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