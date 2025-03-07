BİM 7-12 Mart Aktüel Kataloğu 2025: BİM markete dolap, çalışma masası, kitaplık ve televizyon ünitesi geliyor
BİM 7 Mart Aktüel Kataloğu satışa çıkarken önümüzdeki hafta indirime girecek ürünler belli oldu. Cuma günü BİM markette davlumbazdan, mini fırına, tek gözlü ocaktan, klavye mouse setine onlarca farklı ürün raflarda yerini aldı. 12 Mart Çarşamba günü ise çok amaçlı dolap, çalışma masası, kitaplık, ve televizyon ünitesi gibi ürünler özel fiyatlarla satışa sunulacak. Elektrikli ısıtıcı 2.190 TL, tam otomatik espresso makinesi 11.950 TL, deposuz su arıtma cihazı 4.490 TL, standlı buharlı kırışıklık giderici 4.990 TL’den müşterileri bekleyecek. BİM markette önümüzdeki hafta Çarşamba günü çok amaçlı dolap 1.595 TL, yükseklik ayarlı laptop çalışma masası 699 TL olacak. İşte, BİM 7-12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de 7 Mart cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alırken Çarşamba günü ise geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Cuma günü kişisel bakım ürünleri, elektrikli bisiklet, televizyon çeşitleri, çubuk blender, fondü seti, çay makinesi satışa çıktı. 12 Mart’ta ise elektrikli güveç 1.490 TL, buhar kazanlı ütü 2.590 TL, televizyon ünitesi 2.790 TL, elektrikli ptc ısıtıcı 2.190 TL, çift kapılı buzdolabı 10.990 TL, tekli ocak 1.790 TL olacak. Çarşamba günü herkesin merakla beklediği Verandalı Prefabrik Ev 610.000 TL olacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler indirimli fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 7-12 Mart Aktüel Kataloğu…