BİM 7 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Televizyon, cep telefonu, gaming klavye-mouse ve ütü geliyor

BİM’de haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Kataloğa göre alışveriş yapmaya hazırlananlar ise indirime girecek ürünlere gözatıyor. BİM markette tost makinesi 2.290 TL, düdüklü tencere 2.490 TL, buharlı el ütüsü ise 2.190 TL olacak.

Herkesin merakla beklediği 65 inç ultra hd televizyon 22.900 TL, A40 Cep Telefonu ise 7.990 TL’den reyonlarda olacak. Gaming ürünlerden olan klavye 699 TL, kulaküstü kulaklık 499 TL, kablolu mouse ise 299 TL’den satışa sunulacak.