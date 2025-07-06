BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda

BİM’de bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alıyor. Kase ve tabaktan oluşan Kahvaltı Seti 629 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 10.990 TL, Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL, Kanatsız Fan 3.490 TL, Vantilatör 1.390 TL, Küçük Boy Valiz 589 TL, 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL, 55 İnç Ultra Televizyon 14.490 TL, Elektrikli Bisiklet 12.990 TL, Cep Telefonu 9.250 TL, Android Tablet 6.999 TL, Ankastre Set 8.690 TL, 3 Çekmeceli Dondurucu 6.500 TL, 20.000 Mah Powerbank 649 TL, Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL, Çocuk Odası Kitaplık 490 TL, 58 Litre Kirli Çamaşır Seti 299 TL, Ahşap Standlı Baharatlık Seti ise 189 TL’den raflarda olacak. İşte, BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi…