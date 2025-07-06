BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Bu hafta ürün çeşitliliği dikkat çekerken haftanın merakla beklenen ürünü M4 Deniz Scooterı oldu. Alternatif olarak havuz botu, sörf tahtası seti, ledli motosiklet çantası ve onlarca ürün raflarda müşterileri bekleyecek. BİM’de bu hafta No-Frost Buzdolabı 13.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi 13.490 TL’den satışa sunulacak. Cuma günü ise tablet, cep telefonu, ışıklı tripot, 1200 Btu Klima, ankastre set, kanatsız fan ve toz torbasız süpürge müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 8-11 Temmuz aktüel ürünler…

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 1

BİM’de bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alıyor. Kase ve tabaktan oluşan Kahvaltı Seti 629 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 10.990 TL, Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL, Kanatsız Fan 3.490 TL, Vantilatör 1.390 TL, Küçük Boy Valiz 589 TL, 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL, 55 İnç Ultra Televizyon 14.490 TL, Elektrikli Bisiklet 12.990 TL, Cep Telefonu 9.250 TL, Android Tablet 6.999 TL, Ankastre Set 8.690 TL, 3 Çekmeceli Dondurucu 6.500 TL, 20.000 Mah Powerbank 649 TL, Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL, Çocuk Odası Kitaplık 490 TL, 58 Litre Kirli Çamaşır Seti 299 TL, Ahşap Standlı Baharatlık Seti ise 189 TL’den raflarda olacak. İşte, BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 2

BİM 8-9 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

5 Litre Mısır Yağı 299 TL

1.650 Kg Domates Salçası 94,50 TL

1.500 Gram Kaya Tuzu 13,50 TL

1 Litre Naturel Sızma Zeytinyağı 195 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 3


M4 Deniz Scooteri 24.999 TL

Elektrikli şişme Deniz ve Havuz Botu 4.999 TL

Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı 9.999 TL

Şişme Sörf Tahtası Seti 11.999 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 4

Ledli Motosiklet Sırt Çantası 5.490 TL

Çocuk Motoru 11.990 TL

Projeksiyon Cihazı 3.490 TL

Nofrost Key 20 NF Buzdolabı 13.990 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 5

Çift Kapılı Buzdolabı Defrost 11.990 TL

Alarmlı Nofrost Buzdolabı 24.990 TL

Tatil Modu Özellikli Buzdolabı 19.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 6
BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 7

BİM 11 TEMMUZ CUMA  AKTÜEL KATALOĞU 

55 İnç Ultra HD Televizyon 14.490 TL

Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.990 TL

Android Tablet 6.999 TL

X40 Cep Telefonu 9.250 TL

Powerbank 649 TL

Işıklı Tripot 199 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 8

Bluetooth Speaker 999 TL

Araç Telefon Tutucu 299 TL

Duvar Şarjı 575 TL

Akım Korumalı Priz 399 TL

1200 Btu İnverter Klima 21.790 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 9

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 10.990 TL

Dondurucu 3 Çekmece 6.500 TL

Vantilatör 1.390 TL

Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Kanatsız Fan 3.490 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 10

Kahvaltı Seti 629 TL

9 Parça Tak-Çıkar Saplı Tencere Seti 1.490 TL

12 Parça Porselen Fincan Takımı 429 TL

6’lı Çay Tabağı 239 TL

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 269 TL

Küçük Boy Valiz 589 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 11

Orta Boy Valiz 689 TL

Büyük Boy Valiz 779 TL

Kargo Şort 329 TL

Dokuma Pantolon Kadın 199 TL

BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda - 12

Erkek Sandalet Çeşitleri 119 TL-179 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL

16 Jant Çocuk Bisikleti 2.350 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL


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