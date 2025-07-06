BİM 8-11 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Tabletten, telefona, klimadan ütüye onlarca farklı ürün raflarda
BİM’de yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Bu hafta ürün çeşitliliği dikkat çekerken haftanın merakla beklenen ürünü M4 Deniz Scooterı oldu. Alternatif olarak havuz botu, sörf tahtası seti, ledli motosiklet çantası ve onlarca ürün raflarda müşterileri bekleyecek. BİM’de bu hafta No-Frost Buzdolabı 13.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi 13.490 TL’den satışa sunulacak. Cuma günü ise tablet, cep telefonu, ışıklı tripot, 1200 Btu Klima, ankastre set, kanatsız fan ve toz torbasız süpürge müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 8-11 Temmuz aktüel ürünler…
BİM’de bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alıyor. Kase ve tabaktan oluşan Kahvaltı Seti 629 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 10.990 TL, Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Buhar Kazanlı Ütü 4.390 TL, Kanatsız Fan 3.490 TL, Vantilatör 1.390 TL, Küçük Boy Valiz 589 TL, 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.500 TL, 55 İnç Ultra Televizyon 14.490 TL, Elektrikli Bisiklet 12.990 TL, Cep Telefonu 9.250 TL, Android Tablet 6.999 TL, Ankastre Set 8.690 TL, 3 Çekmeceli Dondurucu 6.500 TL, 20.000 Mah Powerbank 649 TL, Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL, Çocuk Odası Kitaplık 490 TL, 58 Litre Kirli Çamaşır Seti 299 TL, Ahşap Standlı Baharatlık Seti ise 189 TL’den raflarda olacak. İşte, BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi…