BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor
BİM 14 Mart Cuma aktüel indirimler kataloğu yarın raflardaki yerini alacak. Cuma gününe özel satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM markete bu hafta bahçe işleriyle uğraşanlar için çapa makinesi, tamirat işleriyle uğraşanlar için matkap, vidalama ve taşlama seti gibi onlarca farklı ürün müşterileriyle buluşacak. Öte yandan BİM’de cuma günü toz torbasız elektrikli süpürge 3450 TL, beyaz cam üstü ocak 2890 TL, sürgülü aspiratör 1350 TL, 65 inç smart 4K TV 34 bin 990 TL'den satılacak. İşte, BİM Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.
BİM markette 14 Mart cuma günü satışa çıkacak olan kampanyalı ürünler yarın raflardaki yerine alacak. Cuma günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak.