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BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor

BİM 14 Mart Cuma aktüel indirimler kataloğu yarın raflardaki yerini alacak. Cuma gününe özel satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM markete bu hafta bahçe işleriyle uğraşanlar için çapa makinesi, tamirat işleriyle uğraşanlar için matkap, vidalama ve taşlama seti gibi onlarca farklı ürün müşterileriyle buluşacak. Öte yandan BİM’de cuma günü toz torbasız elektrikli süpürge 3450 TL, beyaz cam üstü ocak 2890 TL, sürgülü aspiratör 1350 TL, 65 inç smart 4K TV 34 bin 990 TL'den satılacak. İşte, BİM Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 1

BİM markette 14 Mart cuma günü satışa çıkacak olan kampanyalı ürünler yarın raflardaki yerine alacak. Cuma günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak.

EKONOMİ HABERLERİ

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 2

BİM 14 MART AKTÜEL KATALOĞU

Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 3

Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 4

Boyacı Seti - 5li 225 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL

Silikon Tabancası 99 TL

Cam Kazıma Aparatı 45 TL

F500 Silikonize Mastik 49 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL

Parmak Rulo 49 TL

Pas Sökücü Sprey 69 TL

Derz Tamir Dolgusu 79 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL

2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL

Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL

Metal Sabit Sırık 75 TL

Profesyonel Oto Fırçası 99 TL

Plastik Çekpas 79 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 5

Çatal Başlı Çekiç 129 TL

Lastik Tokmak 129 TL

Kurbağacık Anahtar 329 TL

Zımba Tabancası 449 TL

Kemer Delme Pensesi 199 TL

Yankeski 229 TL

Pense 229 TL

Kargaburun 229 TL

Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL

Allen Anahtar Takımı 179 TL

Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL

Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL

Aliminyum Su Terazisi 149 TL

Mucize Temizleme Pastası 65 TL

Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL

Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL

Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 6

Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL

RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

Mutfak Tartısı 249 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Çelik Termos 399 TL

Nordica Tıraş Makinesi 199 TL

Nordica Tıraş Makinesi 275 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL

Mini Quartz Isıtıcı 299 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 7

Vega Saklama Kabı ~2370 cc 139 TL

4’lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL

Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL

Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL

6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL

6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc 139 TL

Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc 179 TL

Echo Dondurmalık 2'li 139 TL

Wok Tava ~28 cm 289 TL

Yemek Taşıma Kabı 349 TL

Pazar Arabası 399 TL

Makarna Tabağı ~25,5x5 cm 79 TL

Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 139 TL

Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL

Çok Amaçlı Kutu 119 TL

Sürgülü Süzgeç ~2500 ml 74.50 TL

Kapaklı Düzenleyici ~5 L 49 TL

Dekoratif Hasır Örme Sepet 249 TL

Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 349 TL

Pirge Soyacak 129 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 8

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

2’li Yastık Kılıfı 59 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

İkili Havlu Set 65 TL

3'lü Tanja Yumak 89 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Spor Çantası 399 TL

Sarı Çizme 209 TL

BİM Aktüel indirimler kataloğu 14 Mart: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet ve basamak merdiven geliyor - 9

Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL

Ayakkabı Dolabı 1.490 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Karma Oyuncak Çeşitleri 69 TL

Tekli Arabalar 69.50 TL

Double Bloklar ve Setler 499 TL

Blok Meslek Grupları Seti 269 TL

Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 89 TL

Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

Match Pairs Eşleştirme Kutu Oyunu 149 TL

Oyuncak İtfaiye Aracı 149 TL

Görüntü Veren Uzay Aracı 219 TL

Balık Tutma Oyunu 329 TL

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