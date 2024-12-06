BİM aktüel indirimleri 11 Aralık 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler listesi
BİM market, 11 Aralık tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta buz dolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kahve makinesi, buhar kazanlı ütü, LED yüz maskesi, masaj cihazı gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 11 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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