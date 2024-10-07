BİM aktüel indirimleri 11 Ekim 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 11 Ekim tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta mini fırın, tost makinesi, buharlı ütü, 4K televizyon, araç takip cihazı gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 11 Ekim BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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