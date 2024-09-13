BİM aktüel indirimleri 13 Eylül 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 13 Eylül tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet, akıllı bileklik, kablosuz speaker, kablosuz kulaklık, tavan boyası, televizyon, davlumbaz, fırın, termos ve yemek takımı gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 13 Eylül BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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