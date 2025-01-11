BİM aktüel indirimleri 14-15 Ocak 2025: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler listesi
BİM market, 14-15 Ocak 2025 tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu haftaya özel et ve tavuk ürünleri, temizlik deterjanları, hava temizleyici, espresso makinesi gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 14-15 Ocak 2025 BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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