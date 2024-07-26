BİM aktüel indirimleri 2 Ağustos 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 2 Ağustos tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta HD smart televizyon, gaming laptop, powerbank, araba şarj çoğaltıcı, araç içi nemlendirici, sürahi blender, buhar kazanlı ütü gibi ürünlerde birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 2 Ağustos BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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