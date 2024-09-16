BİM aktüel indirimleri 20 Eylül 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 20 Eylül tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta 125cc motosiklet, 55 inç ultra hd televizyon, buharlı temizleme cihazı, türk kahvesi makinesi, dijital baskül, mutfak tartısı ve 3'lü zigon sehpa gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 20 Eylül BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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