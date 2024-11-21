BİM aktüel indirimleri 22 Kasım 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı
BİM market, 22 Kasım tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta lady shaver, saç sakal düzeltme cihazı, kadın bakım ürünleri, dikey ısıtıcı, kazanlı ütü, doğrayıcı gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 22 Kasım BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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