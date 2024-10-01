BİM aktüel indirimleri 4 Ekim 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 4 Ekim tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta petek önü seperatör, evcil hayvan yuvalı çok amaçlı sehpa, araç içi dikiz ayna kamerası, hareket sensörlü bagaj lambası, 48 parça yemek takımı gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 4 Ekim BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.