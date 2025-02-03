BİM aktüel indirimleri 7 Şubat 2025: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 7 Şubat 2025 tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu haftaya özel ısıtıcı çeşitleri, mini fırın, el mikseri, saç sakal traş makinesi, ayak masaj cihazı ve çocuk için oyuncak çeşitleri gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 7 Şubat 2025 BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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