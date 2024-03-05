BİM aktüel indirimleri 8 Mart 2024: BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünler
BİM, 8 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu haftanın yeni indirimli ürünleri arasında televizyon, telefon, tamir aletleri gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 8 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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