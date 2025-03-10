BİM Aktüel Kataloğu 10-11-12 Mart 2025: Metal kitaplık, televizyon ünitesi, elektrikli güveç ve dolap satışa çıkıyor

BİM’de 7 Mart cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alırken Çarşamba günü ise geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Cuma günü kişisel bakım ürünleri, elektrikli bisiklet, televizyon çeşitleri, çubuk blender, fondü seti, çay makinesi satışa çıktı. 12 Mart’ta ise elektrikli güveç 1.490 TL, buhar kazanlı ütü 2.590 TL, televizyon ünitesi 2.790 TL, elektrikli ptc ısıtıcı 2.190 TL, çift kapılı buzdolabı 10.990 TL, tekli ocak 1.790 TL olacak. Çarşamba günü herkesin merakla beklediği Verandalı Prefabrik Ev 610.000 TL olacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler indirimli fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 7-12 Mart Aktüel Kataloğu…