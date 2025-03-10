BİM Aktüel Kataloğu 10-11-12 Mart 2025: Metal kitaplık, televizyon ünitesi, elektrikli güveç ve dolap satışa çıkıyor
BİM markette 10-12 Mart tarihleri arasında aktüel indirimler devam ediyor. Çok amaçlı dolaptan, çalışma masasına, bulaşık makinesinde buharlı kırışıklık gidericiye onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar raflarda olacak. Elektrikli PTC Isıtıcı 2.190 TL, Metal Kitaplık 2.290 TL, Televizyon Ünitesi 2.790 TL, Elektrikli Güveç 1.490 TL, 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL, Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL, Mini Fırın 1.690 TL ve Davlumbaz 9.250 TL olacak. Alternatif olarak mutfak ürünlerinden olan Çubuk Blender 749 TL ve Çay Makinesi 999 TL’den satılacak. İşte, BİM Aktüel Kataloğu 10-11-12 Mart Aktüel Kataloğu
BİM’de 7 Mart cuma günü kampanyalı ürünler raflarda yerini alırken Çarşamba günü ise geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Cuma günü kişisel bakım ürünleri, elektrikli bisiklet, televizyon çeşitleri, çubuk blender, fondü seti, çay makinesi satışa çıktı. 12 Mart’ta ise elektrikli güveç 1.490 TL, buhar kazanlı ütü 2.590 TL, televizyon ünitesi 2.790 TL, elektrikli ptc ısıtıcı 2.190 TL, çift kapılı buzdolabı 10.990 TL, tekli ocak 1.790 TL olacak. Çarşamba günü herkesin merakla beklediği Verandalı Prefabrik Ev 610.000 TL olacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler indirimli fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 7-12 Mart Aktüel Kataloğu…