BİM Aktüel Kataloğu 13 Haziran cuma satışta: Bugün vantilatör, klima, salıncak, dolap ve güneş gözlüğü raflarda yerini aldı
BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu bugün satışa çıktı. BİM’de haftanın indirimli ürünleri arasında termos, dolap, televizyon çeşitleri, cep telefonu, yazıcı, powerbank, güneş gözlüğü gibi ürünler dikkat çekti. BİM zincir markette Mini Buzdolabı 5,990 TL, Ayaklı Vantilatör 1,350 TL, Buz Makinesi 2,990 TL, Motosiklet Sırt Çantası 1,490 TL, 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2,499 TL, 32 İnç HD Android Televizyon 6.790 TL, 256 GB Akıllı Cep Telefonu 7.990 TL, Gaming Klavye 499 TL, Gaming Mouse 349 TL ve Portatif Klima 8.900 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Oyuncu kulaklığı 499 TL, Gaming Klavye 499 TL, Mini Buzdolabı 5.990 TL, Ayaklı Vantilatör 1.350 TL, Btu Portatif Klima 8.900 TL, Buz Makinesi 2.990 TL, Airfryer 4.290 TL, Doğrayıcı 990 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL olacak. BİM’de motosiklet ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar merakla bekleniyordu. Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL, Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL, Motosiklet Sele Brandası 99 TL, Motosiklet Uyarı Işığı 225 TL, Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL, Motosiklet Kameralı İntercom Sistemi 4.450 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Elektrikli Dartboard 699 TL’den reyonlarda yerini alıyor. İşte, BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu…