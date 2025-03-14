BİM Aktüel Kataloğu 14 Mart satışta: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet, televizyon ve basamak merdiven geliyor

BİM markette 14 Mart cuma günü (bugün) satışa çıkan kampanyalı ürünler raflardaki yerine aldı. Cuma günü satışa çıkan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. İşte 14 Mart tarihli BİM Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.