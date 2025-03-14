BİM Aktüel Kataloğu 14 Mart satışta: BİM markete çapa makinesi, matkap seti, elektrikli bisiklet, televizyon ve basamak merdiven geliyor
BİM 14 Mart Cuma aktüel indirimler kataloğu bugün raflardaki yerini aldı. Cuma gününe özel satışa sunulan ürünler belli oldu. BİM markete bugün bahçe işleriyle uğraşanlar için çapa makinesi, tamirat işleriyle uğraşanlar için matkap, vidalama ve taşlama seti gibi onlarca farklı ürün müşterileriyle buluşacak. Öte yandan BİM’de bugün toz torbasız elektrikli süpürge 3450 TL, beyaz cam üstü ocak 2890 TL, sürgülü aspiratör 1350 TL, 65 inç smart 4K TV 34 bin 990 TL'den satılacak. İşte, 14 Mart tarihli BİM Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.
BİM markette 14 Mart cuma günü (bugün) satışa çıkan kampanyalı ürünler raflardaki yerine aldı. Cuma günü satışa çıkan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. İşte 14 Mart tarihli BİM Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.