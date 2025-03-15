BİM Aktüel Kataloğu 18-21 Mart'ta satışta: BİM'e mikrodalga fırın, mikser, vakum cihazı, türk kahve makinesi geliyor

BİM markette 18-21 Mart günlerinde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, cuma gününe kadar vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, tekstil ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 18-21 Mart Aktüel Kataloğu.