BİM Aktüel Kataloğu 18-21 Mart'ta satışta: BİM'e mikrodalga fırın, mikser, vakum cihazı, türk kahve makinesi geliyor
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu bu hafta raflardaki yerini alacak. Önümüzdeki haftaya özel satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. BİM markete bu hafta ev hanımları için stand mikser, mikrodalga fırın, türk kahve makinesi, yiyeceklerin ömrünü uzatmak için vakum makinesi, soğuk saklama alanını artırmak için mini buzdolabı gibi onlarca farklı ürün müşterilerle buluşacak. Öte yandan BİM’de salı günü 48'li tuvalet kağıdı 275 TL, bulaşık makinesi kapsülü 209 TL ve yiyecek içecek çeşitleri uygun fiyatlara satılacak. İşte, BİM 18-21 Mart Aktüel İndirimler Kataloğu ve fiyat listesi.
BİM markette 18-21 Mart günlerinde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, cuma gününe kadar vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, tekstil ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 18-21 Mart Aktüel Kataloğu.