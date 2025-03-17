BİM Aktüel Kataloğu 18 Mart yarın satışta: Salı günü mikser, mikrodalga, sarjlı süpürge, çay makinesi ve makyaj dolabı geliyor
BİM 18 Mart Aktüel kataloğu yarın raflarda yerini alıyor. BİM market müdavimleri için kampanyalı fiyatlar 21 Mart tarihine kadar reyonlarda olacak. Elektronik ürünlerden, teknoloji malzemelerine mutfak aletlerinden beyaz eşyaya onlarca farklı ürün raflarda olacak. Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL, Filtre Kahve Makinesi 1.750 TL, Su Isıtıcı 999 TL, Elektrikli Süpürge 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Ankastre Set ise 8.950 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL, Dijital Çay Makinesi ise 1.250 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 18 Mart Salı aktüel kataloğu ve fiyat listesi
BİM markette 18-21 Mart günlerinde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, cuma gününe kadar vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca temel gıda ürünleri, tekstil ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık malzemeler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. İşte, BİM 18-21 Mart Aktüel Kataloğu.