RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta
BİM 18 Temmuz aktüel kataloğu bugün satışa çıktı. BİM market reyonlarında elektronik mutfak ürünlerinden, buzdolabına, tencereden tavaya onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini aldı. BİM’de bu cuma günü 2’li Tava Seti 499 TL, Kızartma Tenceresi 349 TL, Çaydanlık 899 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 16.990 TL, Elektrikli Süpürge 5.490 TL, Mutfak Robotu 1.990 TL, Elektrikli Semaver 2.490 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL, Mini Saç Düzleştirici Tarak 399 TL, Cam Kettle 899 TL ve Retro Tıraş Makinesi 199 TL olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 18 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, şaç şekillendirici aletlere, tencereden, tabak setine, televizyondan, elektrikli diş fırçasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken kataloğun merakla beklenen 180 CC Off Road ATV ise 89.000 TL’den satışta olacak. Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL, Çelik Termos 539 TL, İzolasyonlu Çanta 369 TL, Piknik Hasırı 219 TL, Kilim 189 TL, Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL, 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL, Sepet 219 TL, Ekmeklik 179 TL, Kırlent Kılıfı ise 189 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 18 Temmuz cuma…