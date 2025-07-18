RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta

BİM 18 Temmuz aktüel kataloğu bugün satışa çıktı. BİM market reyonlarında elektronik mutfak ürünlerinden, buzdolabına, tencereden tavaya onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini aldı. BİM’de bu cuma günü 2’li Tava Seti 499 TL, Kızartma Tenceresi 349 TL, Çaydanlık 899 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 16.990 TL, Elektrikli Süpürge 5.490 TL, Mutfak Robotu 1.990 TL, Elektrikli Semaver 2.490 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL, Mini Saç Düzleştirici Tarak 399 TL, Cam Kettle 899 TL ve Retro Tıraş Makinesi 199 TL olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 18 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 1

BİM’de bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, şaç şekillendirici aletlere, tencereden, tabak setine, televizyondan, elektrikli diş fırçasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken kataloğun merakla beklenen 180 CC Off Road ATV ise  89.000 TL’den satışta olacak. Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL, Çelik Termos 539 TL, İzolasyonlu Çanta 369 TL, Piknik Hasırı 219 TL, Kilim 189 TL, Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL, 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL, Sepet 219 TL, Ekmeklik 179 TL, Kırlent Kılıfı ise 189 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 18 Temmuz cuma…

EKONOMİ HABERLERİ

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 2

BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 16.990 TL

32 İnç Android 14 Mart Led Televizyon 5.490 TL

Mini Buzdolabı 5.250 TL 

Elektrikli Süpürge 5.490 TL

Mutfak Robotu 1.990 TL

Elektrikli Semaver 2.490 TL 

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 3

Cam Kettle 899 TL

Saç Düzleştirici Üflemeli 2.999 TL

Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL

Saç Şekillendirici 399 TL

Saç Düzleştirici 349 TL

Mini Saç Düzleştirici Tarak 399 TL

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 4

Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti 549 TL

Retro Tıraş Makinesi 199 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Ürünü 349 TL

Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

Şarj Edilebilir Ağız Duşu 549 TL

El ve Ayak Bakım Seti 249 TL

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 5

Şarjlı Diş Fırçası 349 TL

4 Başlıklı Diş Fırçası 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 399 TL

Çelik Termos 479 TL

Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 349 TL

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 6

Termo Piknik Çantası 169 TL

Piknik Hasırı 219 TL

Tek Kişilik Pike 269 TL

Çift Kişilik Pike 319 TL

Kilim 299 TL

Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL

Kızartma Tenceresi 349 TL

2’li Tava Seti 499 TL

Çaydanlık 899 TL

RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta - 7
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