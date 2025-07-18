RAFLARDA | BİM 18 Temmuz cuma aktüel ürün kataloğu 2025: Elektrikli süpürge, masa, saç şekillendiriciler, termos, tava ve çaydanlık satışta

BİM’de bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, şaç şekillendirici aletlere, tencereden, tabak setine, televizyondan, elektrikli diş fırçasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken kataloğun merakla beklenen 180 CC Off Road ATV ise 89.000 TL’den satışta olacak. Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL, Çelik Termos 539 TL, İzolasyonlu Çanta 369 TL, Piknik Hasırı 219 TL, Kilim 189 TL, Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL, 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL, Sepet 219 TL, Ekmeklik 179 TL, Kırlent Kılıfı ise 189 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 18 Temmuz cuma…