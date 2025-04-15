BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor

BİM 19 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. Düdüklü tencereden, mini fırına, çay makinesinden, doğrayıcıya, tost makinesinden aspiratöre onlarca farklı ürün cuma günü reyonlarda yerini alacak. Haftanın merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Kablolu Dikey Süpürge ise 1.090 TL fiyatıyla satışa sunulurken Çubuk Blender ise 799 TL’den raflarda olacak. 16 Parça Yemek Takımı 1.090 TL olurken Çift Kişilik Yorgan 349 TL, Tek Kişilik Nevresim Seti ise 289 TL etiket fiyatıyla müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 19 Nisan cuma aktüel kataloğu…

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 1

BİM’de bu hafta cuma günü satışa sunulacak kampanyalı ürünler katalogla birlikte belli oldu. BİM markette cuma günü 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL olurken 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık ise 1.790 TL’den satışa sunulacak. 2 Litre kapasiteli Çelik Termos 579 TL, 3 Bardaklı Termos (500 ml) ise 549 TL olacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evlerin vazgeçilmezi olan 12000 BTU Klima ise 21.990 TL’den satışa sunulacak. Kikscooter 13.990 TL, 4K Ultra HD Televizyon 21.900 TL, Kablosuz Klavye- Mouse set ise 999 TL’den reyonlarda yerini alacak. Kablosuz kulaklık, telefon-tablet tutacağı, kablosuz şarj, akıllı cep telefonu gibi alternatif ürünler yoğun ilgi görecek. İşte, BİM 19 Nisan cuma kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 2

BİM AKTÜEL KATALOĞU 19 NİSAN CUMA

16 Parça Yemek Takımı 1.090.00 TL

Çubuk Blender 799.00 TL

Doğrayıcı 1.450.00 TL

Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950.00 TL

Ankastre Set 8.950.00 TL

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 3

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 349.00 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 289.00 TL

Erkek Terlik 189.00 TL

Kadın Terlik 189.00 TL

Klima İnverter 12000 Btu 21.990,00 TL

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 4

Kickscooter 13.990,00 TL

55 İnç 4K Ultra Hd Google Tv 55V6B 21.900,00 TL

Kablosuz Klavye Mouse Set 999,00 TL

Telefon & Tablet Tutacağı 119,00 TL

Sürgülü Aspi̇ratör 1.350,00 TL

Tost Maki̇nesi̇ 2.150,00 TL

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 5

Kablolu Di̇key Süpürge 1.090,00 TL

Buharli Mop Çok Amaçlı Temi̇zleyi̇ci̇ 2.450,00 TL

Katlanabi̇li̇r Sarjli Damacana Pompasi 199,00 TL

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 6

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990,00 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790,00 TL

Çelik Termos 579,00 TL

BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor - 7
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