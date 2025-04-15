BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor
BİM 19 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. Düdüklü tencereden, mini fırına, çay makinesinden, doğrayıcıya, tost makinesinden aspiratöre onlarca farklı ürün cuma günü reyonlarda yerini alacak. Haftanın merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Kablolu Dikey Süpürge ise 1.090 TL fiyatıyla satışa sunulurken Çubuk Blender ise 799 TL’den raflarda olacak. 16 Parça Yemek Takımı 1.090 TL olurken Çift Kişilik Yorgan 349 TL, Tek Kişilik Nevresim Seti ise 289 TL etiket fiyatıyla müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 19 Nisan cuma aktüel kataloğu…
BİM’de bu hafta cuma günü satışa sunulacak kampanyalı ürünler katalogla birlikte belli oldu. BİM markette cuma günü 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL olurken 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık ise 1.790 TL’den satışa sunulacak. 2 Litre kapasiteli Çelik Termos 579 TL, 3 Bardaklı Termos (500 ml) ise 549 TL olacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evlerin vazgeçilmezi olan 12000 BTU Klima ise 21.990 TL’den satışa sunulacak. Kikscooter 13.990 TL, 4K Ultra HD Televizyon 21.900 TL, Kablosuz Klavye- Mouse set ise 999 TL’den reyonlarda yerini alacak. Kablosuz kulaklık, telefon-tablet tutacağı, kablosuz şarj, akıllı cep telefonu gibi alternatif ürünler yoğun ilgi görecek. İşte, BİM 19 Nisan cuma kataloğu ve fiyat listesi…