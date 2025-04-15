BİM Aktüel Kataloğu (19 Nisan Cuma) | Klima, klavye-mouse, televizyon ve elektronik mutfak ürünleri geliyor

BİM’de bu hafta cuma günü satışa sunulacak kampanyalı ürünler katalogla birlikte belli oldu. BİM markette cuma günü 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL olurken 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık ise 1.790 TL’den satışa sunulacak. 2 Litre kapasiteli Çelik Termos 579 TL, 3 Bardaklı Termos (500 ml) ise 549 TL olacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evlerin vazgeçilmezi olan 12000 BTU Klima ise 21.990 TL’den satışa sunulacak. Kikscooter 13.990 TL, 4K Ultra HD Televizyon 21.900 TL, Kablosuz Klavye- Mouse set ise 999 TL’den reyonlarda yerini alacak. Kablosuz kulaklık, telefon-tablet tutacağı, kablosuz şarj, akıllı cep telefonu gibi alternatif ürünler yoğun ilgi görecek. İşte, BİM 19 Nisan cuma kataloğu ve fiyat listesi…