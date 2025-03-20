BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart 2025: Dolap, komodin, şifonyer ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor

BİM’de cuma günü indirimleri iple çekilirken satışa sunulacak ürünler raflarda, özel fiyatlarıyla yerini alıyor. Ankastre set 8.950 TL, Mikrodalga fırın 1.990 TL, Vakum makinesi 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL’den satışa sunulacak. Filtre kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, şarjlı süpürge gibi ürünler cuma günü raflarda olacak. Önümüzdeki hafta salı günü ise 100 İnç Televizyon 85.000 TL, 32 İnç Monitör 7.990 TL, Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL, Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL’den raflarda olacak. BİM’de Salı gününden itibaren ise bayram çikolataları ve şekerlemelerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. İşte, BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart ve fiyatları…