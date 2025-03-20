BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart 2025: Dolap, komodin, şifonyer ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor
BİM’de 25 Mart salı günü satışa sunulacak ürünler, yeni yayınlanan katalogla birlikte belli oldu. 21 Mart’ta ise reyonlarda olacak ürünler daha önce duyurulmuştu. Yarın BİM markette akıllı cep telefonu, elektrikli bisiklet, yemek takımı, battaniye gibi ürünler müşterileri bekleyecek. BİM markette önümüzdeki hafta en çok dikkat çekenlerin başında monitör çeşitleri, farklı özelliklerdeki televizyon ve ev dekorasyon ürünleri geldi. Sepetli iki kapaklı dolap 2.690 TL’den satışa sunulurken 3 kapaklı, 2 çekmeceli gardırop ise 4.790 TL etiket fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 21-25 Mart aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de cuma günü indirimleri iple çekilirken satışa sunulacak ürünler raflarda, özel fiyatlarıyla yerini alıyor. Ankastre set 8.950 TL, Mikrodalga fırın 1.990 TL, Vakum makinesi 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL’den satışa sunulacak. Filtre kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, şarjlı süpürge gibi ürünler cuma günü raflarda olacak. Önümüzdeki hafta salı günü ise 100 İnç Televizyon 85.000 TL, 32 İnç Monitör 7.990 TL, Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL, Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL’den raflarda olacak. BİM’de Salı gününden itibaren ise bayram çikolataları ve şekerlemelerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. İşte, BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart ve fiyatları…