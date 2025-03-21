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BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor

BİM 21 Mart aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Filtre kahve makinesinden, ekmek kızartma makinesine, tartıdan akıllı cep telefonuna, mikserden çay makinesine onlarca farklı ürün cuma günü satışa sunuldu. BİM’de önümüzdeki hafta salı günü kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini alacak. Salı günü ise Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.790 TL, Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL, 85 İnç Qled Televizyon 35.900 TL, 24 İnç Ips Ekran Monitör 3.990 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL ve Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel kataloğu 21-25 Mart ve fiyat listesi…

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 1

BİM’de cuma günü indirimleri iple çekilirken satışa sunulacak ürünler raflarda, özel fiyatlarıyla yerini alıyor. Ankastre set 8.950 TL, Mikrodalga fırın 1.990 TL, Vakum makinesi 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL’den satışa sunulacak. Filtre kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, şarjlı süpürge gibi ürünler cuma günü raflarda olacak. Önümüzdeki hafta salı günü ise 100 İnç Televizyon 85.000 TL, 32 İnç Monitör 7.990 TL, Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL, Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL’den raflarda olacak. BİM’de Salı gününden itibaren ise bayram çikolataları ve şekerlemelerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. İşte, BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 2

BİM 25 MART SALI  AKTÜEL KATALOĞU 

Buharlı Masaj Bakım Saç Tarağı 679 TL

100 İnç Qled Televizyon 85.000 TL

85 İnç Qled Televizyon 35.900 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 3

75 İnç Qled Televizyon 29.900 TL

27 İnç Ips Ekran Monitör 4.990 TL

24 İnç Ips Ekran Monitör 3.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 4

Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL

4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL

3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.790 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 5

2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL

Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL

5 Kapaklı Fırın Bölmeli Dolap 2.690 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 6
BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 7
BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 8
BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 9

BİM 21 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Filtre Kahve Makinesi 1750 TL

Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Saç-Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL

Dijital Cam Tartı 239 tl

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 10

Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

Stand Mikser 4.250 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

Vakum Makinesi 999 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 11

Akıllı Cep Telefonu 5.750 TL

Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörü 925 TL

Para Sayma Makinesi 2.250 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 12

Ütü Masası 699 TL

Kelebek Kurutmalık 549 TL

BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart indirimleri: Dolap çeşitleri, elektrikli süpürge, televizyon ve monitör geliyor - 13

Çift Kişilik Yorgan 539 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

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