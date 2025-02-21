BİM Aktüel Kataloğu (25 Şubat 2025) | Elektrikli güveç, buhar kazanlı ütü, kahve makinesi, ayakkabılık ve kitaplık satışa çıkacak
BİM 25 Şubat salı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM marketlerinde bu hafta ayakkabılıktan, şifonyere, komodinden çift kapılı buzdolabına onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Ankastre ocak, elektrikli güveç, örgü makinesi, televizyon ünitesi gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM’de önümüzdeki hafta Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, Elektrikli Güveç 1.850 TL, 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL ve 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 25 Şubat Aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…