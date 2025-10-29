BİM aktüel kataloğu 31 Ekim cuma: Teknoloji ürünleri, elektronik ev aletleri ve giyim malzemeleri satışa çıkıyor
BİM 31 ekim cuma aktüel kataloğu yayınlandı. BİM’de yeni haftada elektronik mutfak ürünlerinden spor ayakkabıya, züccaciye ürünlerinden tekstil ve giyime onlarca üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Cuma günü 55 İnç 4K Televizyon 32.900 TL,Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL, Led Masa Lambası 1.099 TL, Halı Yıkama Makinesi 8.999 TL, 85 Litre Buzdolabı 4.990 TL, Elektrikli Çocuk Scooter 7.500 TL, Çay Makinesi 1.290 TL, Spor Ayakkabı çeşitler ise 699 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 31 Ekim cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken uzun süredir beklenen Şarjlı Dikey Elektrikli Süpürge ise 6.990 TL’den satışa sunulacak. Katı Meyve Sıkacağı 2.990 TL, Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 1.349 TL, 50 İnç Frameless Ultra Hd Qled Televizyon 14.490 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak erkek giyim ürünlerinden olan polar üst, gömlek, sweatshirt, pijama takımı, terlik reyonlarda yerini alacak. Koltuk Örtüsü 199 TL, Tek Kişilik Battaniye 249 TL, Kurutma Topu ise 129 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 31 Ekim aktüel ürünleri…