BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor

BİM’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak iki ayrı katalog yayımlandı. BİM 8-11 Nisan tarihleri arasında onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini alacak. Mutfak robotundan, elektrikli süpürgeye, mikserden buharlı ütüye, nevresim setinden, giyim malzemelerine geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Çarşamba gününden itibaren BİM’de özelikle farklı fiyatlardaki yataklı koltuk ürünleri dikkat çekti. İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL, İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL, Su Arıtma Cihazı 4.490 TL’den raflarda olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 8-11 Nisan aktüel ürünler katoluğu…

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 1

BİM’de Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çarşamba gününden itibaren Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL, Cam Temizleme Robotu 5.990 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, İkili Yataklı Koltuk ise 5.990 TL’den reyonlarda olacak. Cuma günü ise robot süpürge 11.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Blender Set 1.290 TL, Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL, Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL, Emaye Tava/Sahan Seti 18cm 499 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 8-11 Nisan Aktüel Kataloğu 

EKONOMİ HABERLERİ

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 2

BİM 8 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI

204 Litre Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.490 TL

Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 3

Vitroseramik Ocak 1.990 TL

Ankastre Ocak 5.250 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 4

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL

İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 5
BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 6

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 NİSAN CUMA 

Ankastre Set 9.250 TL

Blender Set 1.290 TL

Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 7

Robot Süpürge 11.990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Şarjlı Süpürge-Paspas 6.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 8

Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL

43 İnç Ful Hd Uydu Televizyonu 7.995 TL

Rattan Masa 1.099 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 9

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 10

Çöp Kovası 209 TL

Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 11

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL

6’lı Meşrubat Bardağı 239 TL

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