BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan 2025: Yataklı koltuk çeşitleri, mutfak ve temizleme robotu ve buharlı ütü satışa çıkıyor

BİM’de Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çarşamba gününden itibaren Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL, Cam Temizleme Robotu 5.990 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, İkili Yataklı Koltuk ise 5.990 TL’den reyonlarda olacak. Cuma günü ise robot süpürge 11.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Blender Set 1.290 TL, Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL, Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL, Emaye Tava/Sahan Seti 18cm 499 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 8-11 Nisan Aktüel Kataloğu