BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri

BİM 8 Nisan Aktüel Kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Zincir markette Salı gününün yanı sıra Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı yeni ürünler satışa sunulacak. BİM’de bu hafta valiz çeşitlerinden koltuk yıkama makinesine, robot süpürgeden buharlı kazanlı ütüye, televizyon ürünlerinden ankastre sete onlarca ürün müşterileri bekleyecek. BİM’de bu hafta Robot Süpürge 11.990 TL, Şarjlı Süpürge-Paspas 6.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, 43 İnç Ful Hd Uydu Televizyonu 7.995 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL, Rattan Masa 1.099 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL ve İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 8-9 ve 11 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 1

BİM’de Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çarşamba gününden itibaren Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL, Cam Temizleme Robotu 5.990 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, İkili Yataklı Koltuk ise 5.990 TL’den reyonlarda olacak. Cuma günü ise robot süpürge 11.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Blender Set 1.290 TL, Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL, Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL, Emaye Tava/Sahan Seti 18cm 499 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 8-11 Nisan Aktüel Kataloğu 

EKONOMİ HABERLERİ

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 2

BİM 8 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI

204 Litre Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.490 TL

Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 3

Vitroseramik Ocak 1.990 TL

Ankastre Ocak 5.250 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 4

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL

İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 5
BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 6

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 NİSAN CUMA 

Ankastre Set 9.250 TL

Blender Set 1.290 TL

Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 7

Robot Süpürge 11.990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Şarjlı Süpürge-Paspas 6.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 8

Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL

43 İnç Ful Hd Uydu Televizyonu 7.995 TL

Rattan Masa 1.099 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 9

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 10

Çöp Kovası 209 TL

Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri - 11

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL

6’lı Meşrubat Bardağı 239 TL

DAHA FAZLA GÖSTER