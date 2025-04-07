BİM Aktüel Kataloğu 8-11 Nisan yarın satışa çıkıyor: Yataklı koltuk çeşitleri, robot süpürge, masa ve valiz çeşitleri
BİM 8 Nisan Aktüel Kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Zincir markette Salı gününün yanı sıra Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı yeni ürünler satışa sunulacak. BİM’de bu hafta valiz çeşitlerinden koltuk yıkama makinesine, robot süpürgeden buharlı kazanlı ütüye, televizyon ürünlerinden ankastre sete onlarca ürün müşterileri bekleyecek. BİM’de bu hafta Robot Süpürge 11.990 TL, Şarjlı Süpürge-Paspas 6.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, 43 İnç Ful Hd Uydu Televizyonu 7.995 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL, Rattan Masa 1.099 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL ve İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 8-9 ve 11 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde kampanyalı ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çarşamba gününden itibaren Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL, Cam Temizleme Robotu 5.990 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, İkili Yataklı Koltuk ise 5.990 TL’den reyonlarda olacak. Cuma günü ise robot süpürge 11.990 TL, Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL, Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Blender Set 1.290 TL, Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL, Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL, Emaye Tava/Sahan Seti 18cm 499 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM 8-11 Nisan Aktüel Kataloğu