BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim 2025: 55 inç televizyon, özel lisanslı araçlar ve 48 parça yemek takımı geliyor

BİM, 3 Ekim 2025 Cuma günü satışa sunmaya başlayacağı aktüel ürünler kataloğunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Teknolojik ve elektrikli ev aletlerinden, temizlik ve lisanslı araç ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesi şimdiden dikkat çekti. Özellikle yeni evleneceklere 48 parça yemek takımı gibi fırsatlar yer alırken, koleksiyon severler için ise özel lisanslı arabaların satışa sunulacak olması merak uyandırdı. İşte BİM 3 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu.

BİM 3 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 3 Ekim Cuma günü başlayacak olan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda araba tutkunları için özel lisanslı araçlar, yeni evleneceklere 55 inç televizyon ve 48 parça yemek takımı ve çift kişilik nevresim setleri gibi indirimler sunacak.

Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Senna 32' HD Ready Google Led Tv 6.250 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL

Arnica Blender Seti 1.750 TL

Fakir Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

Nostaljik Radyo 849 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 1.750 TL

Fakir Profesyonel Noble Ac Motor Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Fakir G-Raze 12 in 1 Erkek Bakım Seti 890 TL

Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL

Ütü Masası 799 TL

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Vip Ahmet Çok Amaçlı Mutfak Seti 3'lü 279 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 300 ml 15 TL

Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 199 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 200 cc 89 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 59 TL

Benante Gold Kulplu Kupa 175 TL

Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 229 TL

Paşabahçe Elysia Su Bardağı 6'lı 299 TL

Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 169 TL

Paşabahçe Elysia Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 2'li 179 TL

Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

Paşabahçe Kare Borcam 2'li 479 TL

Pirge Soyacak 129 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL

Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

Okyanus 5 Parça Banyo Seti 549 TL

Okyanus Sensörlü Çöp Kovası 549 TL

Ütü Masası Kılıfı 89 TL

Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL

Rakle Gold Rimli Çay Seti 12 Parça 449 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 219 TL

Rakle Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 249 TL

Rakle Gold Rimli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 1.190 TL

Mehtap Tava 449 TL

Mehtap Karnıyarık Tenceresi 699 TL

Mehtap Sahan 399 TL

Mehtap Derin Tencere 699 TL

Emsan Derin Çelik Tencere 899 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 749 TL

Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 399 TL

Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL

Emsan Standlı Bıçak Seti 599 TL

Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 649 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 299 TL

Dagş Ayak Havlusu 149 TL

Dagi Yüz Havlusu 139 TL

Dagi El Havlusu 85 TL

Yastık Kılıfı 149 TL

Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL

Yastık Alezi 2'li 135 TL

Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 199 TL

Lüks Kapitoneli Yastık 209 TL

Kapitone Tüylü Banyo Paspas Seti 369 TL

Püsküllü Kırlent 159 TL

Lüks Post Halı 60x90 cm 379 TL

Molinella Masa Örtüsü Seti 399 TL

Blackout Süet Fon Perde 140x260 cm 449 TL

Tül Perde 140x260 cm 199 TL

Pvc Masa Örtüsü 149 TL

Masa Örtüsü Pötikare 119 TL

Erkek Ekose Terlik 115 TL

Özel Lisanslı Araçlar 99 TL

