BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim 2025: 55 inç televizyon, özel lisanslı araçlar ve 48 parça yemek takımı geliyor
BİM, 3 Ekim 2025 Cuma günü satışa sunmaya başlayacağı aktüel ürünler kataloğunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Teknolojik ve elektrikli ev aletlerinden, temizlik ve lisanslı araç ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesi şimdiden dikkat çekti. Özellikle yeni evleneceklere 48 parça yemek takımı gibi fırsatlar yer alırken, koleksiyon severler için ise özel lisanslı arabaların satışa sunulacak olması merak uyandırdı. İşte BİM 3 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu.
BİM 3 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM, 3 Ekim Cuma günü başlayacak olan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda araba tutkunları için özel lisanslı araçlar, yeni evleneceklere 55 inç televizyon ve 48 parça yemek takımı ve çift kişilik nevresim setleri gibi indirimler sunacak.