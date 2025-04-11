BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta

BİM Aktüel Kataloğu cuma günü satışa sunulmak üzere müşterileri bekleyecek. BİM markette 11 Nisan’dan itibaren özellikle temizlik ürünlerinde kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini alacak. Banyo aksesuarları, fırça çeşitleri, farklı özelliklerdeki mopların yanı sıra Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL ve Kendi Kendine Temizleyen Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL’den satılacak. Herkesin merakla beklediği 5000 Pa emiş gücüne sahip Robot Süpürge ise 11.990 TL’den raflarda olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 1

BİM 11 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta ankastre set, katlanabilir e-bike, blender set, erkek vücut bakım seti, saç kurutma makinesi, akıllı cep telefonu, powerbank, yüz masaj aleti, televizyon çeşitleri, telefon tutucu, speaker, ışıklı tripot, kablosuz kulaklık gibi ürünler yer aldı. Alternatif olarak mutfak ürünlerinden olan sürahi, bardak çeşitleri, çerezlik gibi tepsi, baharatlık gibi ürünler reyonlarda olacak. Tava/Sahan Seti 499 TL, 3’lü Baharatlık 599 TL, Kaşık Çatal Seti 499 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji ürünlerinden olan Çift sim özellikli Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL, 10.000 Mah Powerbank 349 TL, 43 İnç Ful Hd Uydu Alıcılı Televizyon 7.995 TL, Kablosuz Kulaklık 299 TL’den raflarda olacak. Cuma günü onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar satılacak. İşte, BİM market cuma kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 2

BİM 11 NİSAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Turbo Cam Ankastre set: 9.250 TL

Blender Set 1.290 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 tl

Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

Katlanabilir e-Bike 39.990 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ NİSAN İNDİRİMLERİ KATALOĞU

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 3

Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Ayak Bakım Seti 299 TL

Vücut Bakım Seti 699 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 4

Robot Süpürge 11.990 TL

Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

32 İnç HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 5.595 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 5

Küçük Boy Valiz 689 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 18 cm 499 TL

Rattan Koltuk 299 TL

Rattan Masa 1.099 TL

Masa Örtüsü 99 TL

BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 6
BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta - 7
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