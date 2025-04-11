BİM market 11 Nisan cuma aktüel kataloğu: Televizyon, robot süpürge, valiz çeşitleri ve mop satışta

BİM 11 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta ankastre set, katlanabilir e-bike, blender set, erkek vücut bakım seti, saç kurutma makinesi, akıllı cep telefonu, powerbank, yüz masaj aleti, televizyon çeşitleri, telefon tutucu, speaker, ışıklı tripot, kablosuz kulaklık gibi ürünler yer aldı. Alternatif olarak mutfak ürünlerinden olan sürahi, bardak çeşitleri, çerezlik gibi tepsi, baharatlık gibi ürünler reyonlarda olacak. Tava/Sahan Seti 499 TL, 3’lü Baharatlık 599 TL, Kaşık Çatal Seti 499 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji ürünlerinden olan Çift sim özellikli Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL, 10.000 Mah Powerbank 349 TL, 43 İnç Ful Hd Uydu Alıcılı Televizyon 7.995 TL, Kablosuz Kulaklık 299 TL’den raflarda olacak. Cuma günü onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar satılacak. İşte, BİM market cuma kataloğu…