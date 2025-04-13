BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor

BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta raflarda yerini alıyor. BİM market müşterileri için kampanyalı fiyatlar 15 Mart'ta reyonlarda olacak. Kahvaltılık ürünlerden yemek malzemelerine, temizlik ürünlerinden kozmetik ürünlelerine onlarca farklı ürün raflarda olacak. Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL, Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL, 5’li paket Nesquik Gofret 35 TL, Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL, Maybelline New York Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL ile reyonlarda olacak. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 15 Nisan Salı aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor - 1

BİM markette 15 Nisan gününde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca kahvaltılık ürünler, yemeklik ürünler, atıştırmalıklar ve kozmetik malzemeleri kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte, BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu.

EKONOMİ HABERLERİ

BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor - 2

15 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL

Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 g 25 TL

Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna- 350 g 25 TL

Sabah Paket Margarin 4x250 g 72,50 TL

Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL

Namlı Siyah Zeytin 169 TL

Tat Domates Salçası 1500 g 77,50 TL

Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 g 26,50 TL

Duru Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 g 24 TL

Dr. Oetker Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 500 g 60 TL

Tukaş Kornişon Turşu 1650 g 59,50 TL

BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor - 3

5’li paket Nesquik Gofret 35 TL

Beyaz Çikolata 60 g 27 TL

Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 49 TL

Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 g 19 TL

Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL

Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL

Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 g 79,50 TL

Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 g 115 TL

Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 g 39 TL

Çamlıca Gazoz 6x200 ml 65 TL

Keyifçe Antep Fıstığı 500 g 299 TL

Simbat Turna Yemişi 150 g 59,50 TL

Luppo Mega Paket 14 x 23 g 75 TL

Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2,5 L 48,50 TL

Cafe Crown 3ü1 Arada Hazır Kahve Kavanoz 32x17,5 g 139 TL

BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor - 4

Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL

Kotex Hijyenik Ped Extra Uzun Gece 42 cm 45 TL

Komili Islak Havlu 3x60’lı 49,75 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 319 TL

Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsül 279 TL

Oral-B Hassasiyet Diş Macunu 50 ml 39 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü Fırsat Paketi 148,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg 67,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL

Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 49,50 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 69,75 TL

Maybelline New York Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL

Göz Kalemi 119 TL

Taft Saç Spreyi 105 TL

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