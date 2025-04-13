BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor

BİM markette 15 Nisan gününde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca kahvaltılık ürünler, yemeklik ürünler, atıştırmalıklar ve kozmetik malzemeleri kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte, BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu.