BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta satışta: Ayçiçek yağı, atıştırmalık ürünler, saç spreyi, göz kalemi ve temizlik ürünleri indirimli geliyor
BİM market 15 Nisan aktüel kataloğu bu hafta raflarda yerini alıyor. BİM market müşterileri için kampanyalı fiyatlar 15 Mart'ta reyonlarda olacak. Kahvaltılık ürünlerden yemek malzemelerine, temizlik ürünlerinden kozmetik ürünlelerine onlarca farklı ürün raflarda olacak. Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL, Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL, 5’li paket Nesquik Gofret 35 TL, Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL, Maybelline New York Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL ile reyonlarda olacak. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 15 Nisan Salı aktüel kataloğu ve fiyat listesi.
BİM markette 15 Nisan gününde satışa çıkacak olan aktüel ürünler bu hafta raflardaki yerine alacak. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimleri, vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sağlayacak. BİM markette hafta boyunca kahvaltılık ürünler, yemeklik ürünler, atıştırmalıklar ve kozmetik malzemeleri kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte, BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu.