BİM market indirimli ürünler listesinde bu hafta (25-29 Kasım BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu)

BİM'DE BU HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunda yeni ürünler belli oldu. 25-29 Kasım'da BİM marketlerinde yer alan indirimlerin içinde temel ihtiyaç ürünleri ve elektronik eşyalar yer alıyor.



İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu;