BİM market yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (6-10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu)
BİM market, 6-10 Ocak tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 6-10 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel indirimler yer alıyor. BİM indirimlerinde bu hafta ekran büyütücü, akıllı bileklik, kablosuz speaker, sırt çantası, ayakkabı, bulaşıklık gibi birçok indirimli ürün yer alıyor.
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