BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler 28 Şubat cuma kataloğuyla birlikte belli oldu. BİM markette yarın televizyon çeşitlerinden temizlik ürünlerine, elektronik mutfak ürünlerinden spor ekipmanlarına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Şarjlı Süpürge 5.290 TL, Düzleştirici 329 TL, Yemek Termosu 1.150 TL, Yürüyüş Bandı 6.690 TL VE 15 Kg Dambıl Seti 659 TL’den satışa sunulacak. Müşterileri boks torbası, yoga/pilates matı, egzersiz barı, tencere çeşitleri, çarşaf ve nevresim gibi alternatif ürünler bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 1

BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 2

BİM 28 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

43 İnç Ultra HD Televizyon 4.290 TL

32 İnç HD Android Smart Led Televizyon 6.595 TL

Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 3

Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

Buharlı Mop 2.450 TL

Şarjlı Süpürge 4.490 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 4

Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Çaydanlık 599 TL

Yemek Termosu 1.150 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 5

Transit Mug 1.390 TL

7 Parça Çerezlik 249 TL

Yoga/Pilates Matı 369 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 6

Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

15 Kg Dambıl Seti 659 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 7

Yürüyüş Bandı 6.690 TL

Boks Torbası 449 TL

Dirençli Lastikli Yoga/Pilates Topu 439 TL

BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu - 8

Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

Tencere çeşitleri 299 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 279 TL

Microfiber Yorgan 299 TL

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