BİM markette cuma günü indirim başlıyor: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler 28 Şubat cuma kataloğuyla birlikte belli oldu. BİM markette yarın televizyon çeşitlerinden temizlik ürünlerine, elektronik mutfak ürünlerinden spor ekipmanlarına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Şarjlı Süpürge 5.290 TL, Düzleştirici 329 TL, Yemek Termosu 1.150 TL, Yürüyüş Bandı 6.690 TL VE 15 Kg Dambıl Seti 659 TL’den satışa sunulacak. Müşterileri boks torbası, yoga/pilates matı, egzersiz barı, tencere çeşitleri, çarşaf ve nevresim gibi alternatif ürünler bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi
BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…