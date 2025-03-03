BİM’de aktüel indirimler yarın başlıyor: BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM 4-7 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Motosiklet çeşitleri, robot süpürge, beyaz eşya, mini fırın, davlumbaz, şarjlı süpürge, televizyon çeşitleri, akıllı saat, ankastre set ve diğer birçok ürün Salı günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM markette bu hafta 125 cc Motosiklet 69.000 TL, Mini Fırın 1.690 TL, Çubuk Blender 749 TL, El Mikseri 799 TL, Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL, Çay Makinesi 999 TL, Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL ve 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL’den raflarda yerini alacak. Ayrıca alternatif olarak klavye-mouse seti, makyaj aynası müşterileri bekleyecek. Peki BİM markette bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 4-7 Mart 2025…
BİM’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak iki farklı aktüel katalog belli oldu. Salı günü başlayacak indirimler cuma günü devam edecek. 5 Mart Çarşamba günü ise buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, robot süpürge, şarjlı dikey süpürge ek olarak raflarda olacak. Giyim ürünleri, çocuk oyuncakları, modüler raf, katlanır çamaşır seti, su pompası BİM kataloğunda yerini aldı. BİM markette Çubuk Blender 749 TL, El Mikseri 799 TL, Beyaz Ankastre Set 9.250 TL, Akıllı Saat 499 TL, Kablosuz Speaker 299 TL, Fondü Seti 799 TL, Çay Makinesi 799 TL, Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 28.990 TL ve Mini Fırın 1.690 TL’den satışta olacak. BİM’de merakla beklenen elektrikli bisikletler ise 15.450 TL ile 20.950 TL olarak iki farklı fiyatla müşterilerini bekleyecek. BİM kataloğunda ev dekorasyon ürünlerinden duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, kum saati, yapay çiçek gibi ürünler bulunuyor. İşte, BİM 4-7 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…