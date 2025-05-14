BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor

BİM’de bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Dolaptan ayakkabılığa, salıncaktan oturma grubuna valiz çeşitlerinden, giyim ürünlerine onlarca farklı ürün BİM market müdavimlerini bekleyecek. Meşrubat bardağı, su bardağı, çay bardağı, kahve yanı su bardağı, tencere, saklama kabı çeşitleri de yine benzer şekillerde reyonlarda olacak. Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL, Ayaklı Vantilatör 999 TL, El Blenderı 790 TL, Tavan Vantilatör 699 TL, Şarjlı Süpürge& Paspas 6.990 TL, Tost Makinesi 1.690 TL, 2’li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL, Buharlı Ütü 990 TL, Semaver 999 TL, Pompalı Termos 1290 TL, Katlanır Sehpa 499 TL olacak. İşte, BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyatları…