BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor
BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. Cuma günü kampanyalı olarak müşterileri bekleyecek ürünler belli oldu. Blender seti, mikser, tost makinesi, kahve makinesi, ütü gibi ürünler raflarda olacak. Teknoloji ürünlerinden ise 50 İnç Ultra HD Televizyon 11.990 TL, Kablolu Mouse 1.390 TL, Akıllı Saat 599 TL, Kablosuz Hoparlör ise 599 TL’den satışa sunulacak. BİM Cuma kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise 5 Parça Oturma Grubu ve 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak geldi. 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.1990 TL, Metal Ayakkabılık 1.290 TL, Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel kataloğu 16 mayıs cuma…
BİM’de bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Dolaptan ayakkabılığa, salıncaktan oturma grubuna valiz çeşitlerinden, giyim ürünlerine onlarca farklı ürün BİM market müdavimlerini bekleyecek. Meşrubat bardağı, su bardağı, çay bardağı, kahve yanı su bardağı, tencere, saklama kabı çeşitleri de yine benzer şekillerde reyonlarda olacak. Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL, Ayaklı Vantilatör 999 TL, El Blenderı 790 TL, Tavan Vantilatör 699 TL, Şarjlı Süpürge& Paspas 6.990 TL, Tost Makinesi 1.690 TL, 2’li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL, Buharlı Ütü 990 TL, Semaver 999 TL, Pompalı Termos 1290 TL, Katlanır Sehpa 499 TL olacak. İşte, BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyatları…