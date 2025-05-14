BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor

BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. Cuma günü kampanyalı olarak müşterileri bekleyecek ürünler belli oldu. Blender seti, mikser, tost makinesi, kahve makinesi, ütü gibi ürünler raflarda olacak. Teknoloji ürünlerinden ise 50 İnç Ultra HD Televizyon 11.990 TL, Kablolu Mouse 1.390 TL, Akıllı Saat 599 TL, Kablosuz Hoparlör ise 599 TL’den satışa sunulacak. BİM Cuma kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise 5 Parça Oturma Grubu ve 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak geldi. 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.1990 TL, Metal Ayakkabılık 1.290 TL, Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel kataloğu 16 mayıs cuma…

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 1

BİM’de bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Dolaptan ayakkabılığa, salıncaktan oturma grubuna valiz çeşitlerinden, giyim ürünlerine onlarca farklı ürün BİM market müdavimlerini bekleyecek. Meşrubat bardağı, su bardağı, çay bardağı, kahve yanı su bardağı, tencere, saklama kabı çeşitleri de yine benzer şekillerde reyonlarda olacak. Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL, Ayaklı Vantilatör 999 TL, El Blenderı 790 TL, Tavan Vantilatör 699 TL, Şarjlı Süpürge& Paspas 6.990 TL, Tost Makinesi 1.690 TL, 2’li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL, Buharlı Ütü 990 TL, Semaver 999 TL, Pompalı Termos 1290 TL, Katlanır Sehpa 499 TL olacak. İşte, BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 2

BİM 16 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Blender Set 1.290 TL

Tavan Vantilatörü 699 TL

Doğrayıcı 1.250 TL

Şarjlı Süpürge%Paspas 6.990 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 3

Tost Makinesi 1.690 TL

2’li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Buharlı Ütü 990 TL

El Blender 790 TL

Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 4

50 İnç Ultra HD Televizyon 11.990 TL

Kablolu Mouse 1.390 TL

Akıllı Saat 599 TL

Işıklı Tripod 199 TL

Oturma Grubu 5 Parça 7.999 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 5

3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.500 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

Metal Ayakkabılık 1.290 TL

Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1.550 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 6

Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL

Oturma Grubu Minderli 3.950 TL

Katlanır Sehpa 499 TL

Semaver 999 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 7

Oluklu Izgara Mangal 799 TL

Katlanır Mangal 695 TL

Pompalı Termos 1.290 TL

Çelik Termos 479 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 8

Piknik Çantası 189 TL

Küçük Boy Valiz 749 TL

Orta Boy Valiz 849 TL

Büyük Boy Valiz 949 TL

BİM 16 Mayıs cuma aktüel kataloğu: Oturma grubu, dolap, ayakkabılık, ütü ve süpürge geliyor - 9

25 Parça Piknik Seti 199 TL

Buzluk Termos 699 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

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