BİM’de Salı günü indirimleri başlıyor: BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi
BİM 25 Şubat salı günü aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM marketlerinde bu hafta otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, ev dekorasyon ürünlerinden temel gıdaya onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ankastre ocak, çift kapılı buzdolabı ise dikkat çeken ürünlerin başında geldi. Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL, Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL, Elektrikli Güveç 1.850 TL, Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL ve 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca komidin, gardrop, ayakkabılık, kitaplık ve televizyon ünitesi giib alternatif ürünler satışa sunulacak. İşte, BİM Aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…