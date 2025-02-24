BİM’de yeni katalog yarın satışta: BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi
BİM’de haftanın indirimli ürünleri yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Market zincirinde bu hafta otomatik kahve makinesinden çift kapılı buzdolabına, buharlı kırışıklık gidericiden örgü makinesine, elektrikli güveçten ankastre ocağa onlarca farklı üründe kampanyalar müşterileri bekleyecek. Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL, Ankastre Ocak 5.250 TL, 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL, 3 Kapak ve 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL’den raflarda yerini alacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Ürünler Kataloğu ve kampanyalı ürünler…
BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…