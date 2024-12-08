Bin 300 metreden çıkan kaynak suyuyla üretiliyor! ABD ve Almanya da bizden alıyor: Dünyanın en temizi seçildi

Delice kaynak tuzunun işlem görmeden sofralara ulaştırılan bazik yapısıyla öne çıktığını anlatan Kahraman, "Tuzlar genelde 3 sınıfa ayrılmaktadır. Bizim ürettiğimiz bazik versiyon, işlem görmeden direkt sofralarınıza ulaşıyor. Asidik versiyon üretmiyoruz. Bazik tuzumuzun en önemli özelliklerinden biri, yediğinizde ağızda acı bir tat bırakmamasıdır. Ekşimsi bir tada sahiptir ve yemeklerde 'tuzlu' hissi vermez. Ne kadar kullanırsanız kullanın yemeklerde bu kelimeyi duymazsınız. Ayrıca, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeker. Tansiyon hastaları bu tuzu rahatlıkla tüketebilir, herhangi bir rahatsızlık vermez. Tuzumuzu hem sıvı hem de katı formda piyasaya sunuyoruz" diye konuştu.

''11 ÜLKEDE AKTİF SATIŞ YAPIYORUZ''

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Avrupa Birliği coğrafi işareti için başvuru sürecinde olduklarını ifade eden Kahraman, "Tuzumuz için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yaptık ve bu süreç Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle onay aşamasına gelmiş durumda. Bu, bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Amerika başta olmak üzere 11 ülkede aktif satış yapıyoruz. Almanya, Hollanda ve Katar gibi birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Gönderdiğimiz tüm ülkelerden tuzumuz için övgü dolu geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye'den böyle bir ürünün çıkması ve Avrupa ile Asya ülkelerinden olumlu sonuçlar alması bizler için oldukça duygusal bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.