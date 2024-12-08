Bin 300 metreden çıkan kaynak suyuyla üretiliyor! ABD ve Almanya da bizden alıyor: Dünyanın en temizi seçildi
Kırıkkale'de bin 300 metreden çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen 84 mineralli coğrafi işaretli Delice Tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Mikroplastik ve ağır metal içermeyen doğal yapısıyla dünya literatürüne giren tuz, 11 ülkede yoğun talep görüyor.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen ve bin 300 metre derinlikteki fay kırığından çıkan kaynak suyundan elde edilen coğrafi işaretli tuz, doğal yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çekiyor.