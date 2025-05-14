Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak nisan ayında faiz kararını açıklayan Merkez Bankası faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti. Peki, mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararı var mı? Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 TCMB faiz kararı toplantı takvimi.
Mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararının açıklanıp açıklanmayacağı, ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak politika faizini 350 baz puan artıran Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda alacağı aksiyon merak ediliyor. Peki, bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? İşte 2025 TCMB toplantı takvimi.