Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak nisan ayında faiz kararını açıklayan Merkez Bankası faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti. Peki, mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararı var mı? Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 TCMB faiz kararı toplantı takvimi.

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi - 1

Mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararının açıklanıp açıklanmayacağı, ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak politika faizini 350 baz puan artıran Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda alacağı aksiyon merak ediliyor. Peki, bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? İşte 2025 TCMB toplantı takvimi.

EKONOMİ HABERLERİ

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 2025 yılı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 19 Haziran'da açıklayacak. Mayıs ayında faiz kararı açıklanmayacak.

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi - 3

SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti.

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Mayıs ayında faiz kararı var mı? 2025 TCMB toplantı takvimi - 4

2025-2026 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

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