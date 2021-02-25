Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı

İHA 25.02.2021 - 12:41
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak tepsiye bin 386 dilim baklava sığdıran Ahmet Özen, “Gaziantepliyim, 33 yıldır baklavacıyım bu mesleği yapıyorum. Mesleğimde hep güzel bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim.
Türkiye'nin hatta dünyanın en küçük baklavasını yaptım diyebilirim. 3 buçuk kilogramlık bir tepside bin 386 dilim baklava bulunuyor.
Bir kilogram baklavada 400 dilim var. Yani bir eve 1 kilogram alındığında bu küçük baklavadan 400 dilim götürebiliyorsunuz, o kadar küçük. Sadece 10 kalori ve 2 buçuk gram ağırlığında. 40 kat hamurdan 2 buçuk gramlık baklava yapabildiğim için çok mutluyum.
Ülkem adına, firmamız ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Daha da güzel başarılar elde etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mesleğimizi severek yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.
Küçük baklava dilimlerini gören vatandaşların şaşırdığını ve yaptıkları baklavadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Ahmet Özen, “Görenler çok ilginç buluyor, biz bunca zamandır hiç böyle bir şey görmedik, bunu nasıl başardın diyorlar. Ve nasıl aklıma geldiğini soruyorlar, diyet yapanlar oluyor ve bununla ilgili 10 kalori olduğu için iyi yorumlar yapanlar oluyor.
İçerisine konulan fıstık tanesinden bile küçük yaptıkları baklava ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını aktaran Özen, “Baklavayı yaptıktan sonra ben de şok oldum içerisine koyduğumuz fıstıktan daha küçük. Bir fıstık içi büyüklüğünde baklava yaptık.
40 katı üst üste koymak, pişirmek güzel bir şey ülkem adına mutlu ve gururluyum. Başvuru sürecimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. Dünyanın en küçük baklavasını yaptığımız için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmaya karar verdik.