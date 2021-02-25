Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı

Türkiye'nin hatta dünyanın en küçük baklavasını yaptım diyebilirim. 3 buçuk kilogramlık bir tepside bin 386 dilim baklava bulunuyor.

Bir kilogram baklavada 400 dilim var. Yani bir eve 1 kilogram alındığında bu küçük baklavadan 400 dilim götürebiliyorsunuz, o kadar küçük. Sadece 10 kalori ve 2 buçuk gram ağırlığında. 40 kat hamurdan 2 buçuk gramlık baklava yapabildiğim için çok mutluyum.

Ülkem adına, firmamız ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Daha da güzel başarılar elde etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mesleğimizi severek yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.