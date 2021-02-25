Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı

33 yıldır baklavacılık yapan ve dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor. 40 kat yufkadan elde edilen ve her biri yaklaşık 2 buçuk gram olan baklava tanelerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İHA 25.02.2021 - 12:41

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 1
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tatlıcı dükkanı sahibi Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, akıl almaz bir rekora imza attı. Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran tatlı ustası, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor. Her biri yaklaşık 2 buçuk gram olan baklava dilimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 2
Baklavanın 40 kat yufkadan elde edildiğini dile getiren Gaziantepli tatlıcı Ahmet Özen, baklava dilimlerinin, kullanılan fıstık tanelerinden bile küçük hale getirerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2 buçuk gram ağırlığında ve kalori değeri 10 olan minik baklava dilimleri diyet yapan insanların da ilgi odağı oldu.
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 3
Standart 88 dilimden oluşan baklava tepsisine rekor denemesi için ustalık ile sığdırılan bin 386 dilim fıstıklı Gaziantep baklavası Guinness Rekorlar Kitabı'na aday.
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 4

BİR TEPSİDE BİN 386 DİLİM 

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak tepsiye bin 386 dilim baklava sığdıran Ahmet Özen, “Gaziantepliyim, 33 yıldır baklavacıyım bu mesleği yapıyorum. Mesleğimde hep güzel bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim.

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 5
Baklavayı yaptım, çok güzel oldu 40 katlı hamuru üst üste koyaraktan sanat icra etmenin çok zor olduğunu düşündüm. Ama yapınca da çok neşe aldım ve mutlu oldum. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girerek ülkemizi temsil etmek için 40 katlı bir ve da 2 buçuk gram gelecek küçüklükte baklava yaptım.
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 6

Türkiye'nin hatta dünyanın en küçük baklavasını yaptım diyebilirim. 3 buçuk kilogramlık bir tepside bin 386 dilim baklava bulunuyor.

Bir kilogram baklavada 400 dilim var. Yani bir eve 1 kilogram alındığında bu küçük baklavadan 400 dilim götürebiliyorsunuz, o kadar küçük. Sadece 10 kalori ve 2 buçuk gram ağırlığında. 40 kat hamurdan 2 buçuk gramlık baklava yapabildiğim için çok mutluyum.

Ülkem adına, firmamız ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Daha da güzel başarılar elde etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mesleğimizi severek yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 7

"GÖRENLER ÇOK İLGİNÇ BULUYOR"

Küçük baklava dilimlerini gören vatandaşların şaşırdığını ve yaptıkları baklavadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Ahmet Özen, “Görenler çok ilginç buluyor, biz bunca zamandır hiç böyle bir şey görmedik, bunu nasıl başardın diyorlar. Ve nasıl aklıma geldiğini soruyorlar, diyet yapanlar oluyor ve bununla ilgili 10 kalori olduğu için iyi yorumlar yapanlar oluyor.

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 8
40 katlı 2 buçuk gramlık ve 10 kalorilik baklava yiyerek hem şeker ihtiyacını götürebilir hem de diyetlerine devam edebilirler. İnsanlar çok sevdi, güzel dönüşler alıyoruz. Böyle bir fikir ürettiğimiz için bize de çok teşekkür ediyorlar. Biz de en güzelini yapmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.
Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 9

"İÇERİSİNE KOYDUĞUMUZ FISTIKTAN DAHA KÜÇÜK BAKLAVA YAPTIK"

İçerisine konulan fıstık tanesinden bile küçük yaptıkları baklava ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını aktaran Özen, “Baklavayı yaptıktan sonra ben de şok oldum içerisine koyduğumuz fıstıktan daha küçük. Bir fıstık içi büyüklüğünde baklava yaptık.

40 katı üst üste koymak, pişirmek güzel bir şey ülkem adına mutlu ve gururluyum. Başvuru sürecimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. Dünyanın en küçük baklavasını yaptığımız için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmaya karar verdik.

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı - 10
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi çok istiyorum. Ben çok araştırma yaptım ve 2 buçuk gramlık baklavayı hiç kimse yapmamış, hiç görmedim. Türkiye’de bunu kim yapar anca baklavacılar, Gaziantepliler yapar. Biz de bu mesleğimizi çok severek yapıyoruz, 33 yıllık bir emeğimiz var. Bizde emeğimizi en güzel ve üst noktalara taşıyabilmek için mücadele, gayret gösteriyoruz. 33 yıllık emeğimin sonunda dünyanın en küçük baklavasını yaptım” şeklinde konuştu.

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