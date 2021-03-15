Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor

BITCOIN ATM'LERİNİ TERCİH ETMEK İÇİN FARKLI NEDENLER BULUNUYR

Diğer taraftan, insanların çevrimiçi işlem yapmak yerine ATM kullanma nedenleri farklılık gösteriyor. Kimileri nakit ödeme almayı tercih ederken, kimileri de bir bankada hesap açmak istemediği için ATM’ye gidiyor. Bazıları ise yurtdışına para göndermek istiyor veya isimsiz kalmak istiyor, bazıları da fiziksel bir makineyle etkileşimde kendisini daha rahat hissediyor.





Pittsburgh bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Bitcoin yatırımcısı Rebecca White, çevrimiçi olarak daha büyük yatırımlar yapıyor ve ailesinin fazladan parası olduğunda Bitcoin ATM'leri kullanıyor. Nükleer enerji endüstrisinde çalışan White, "Market alışverişimizi yaptığımızda ve örneğin 60 dolarımız artıığında bir Bitcoin ATM’sinde duruyorum” dedi.