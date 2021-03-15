Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor

Kripto para birimlerine olan talep arttıkça, onların kullanım alanları da genişliyor. Bu kapsamda ABD’de Montana’daki gaz istasyonlarından New York’un ücra köşelerine kadar ülkenin dört tarafı binlerce Bitcoin ATM’siyle donatıldı. Müşteriler, söz konusu ATM’ler üzerinden kripto para alıp satabiliyor ve nakit para çekebiliyorlar.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 15:23

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 1

ELON MUSK ETKİSİ

Bitcoin ATM’lerinin sayısı özellikle geçen yıldan bu yana hızla arttı. Şu anda 56 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin, Ethereum, Dodgeoin, Litecoin gibi kripto birimlerini olan ilgi Elon Musk gibi milyarder girişimcilerin olumlu paylaşımlarının artından küresel çapta yükseldi.

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 2

CoinFlip ve Coin Cloud adlı kiosk operatörlerinin yöneticileri Reuters’a yaptıkları açıklamada ABD’ye şu anda binlerce kripto para ATM’si kurduklarını ve rakiplerinin henüz ulaşamadıkları yerlerini araştırdıklarını söyledi. 

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 3

ÇÖLLERİ DAHİL HER YERİ GEZDİ

Quan Coin’in kurucusu Mark Shoiket, ise ATM kurmak için ABD haritasını önüne alarak çöller dahil her yeri aradığını belirterek, "Sadece talep olduğunu ve insanların her yerde Bitcoin istediğini varsaydım" dedi.

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 4

Bağımsız bir araştırma sitesi olan howmanybitcoinatms.com'a göre, Ocak ayı itibarıyla ABD’de 28 bin 185 bitcoin ATM'si vardı. Önceki beş ay içinde yaklaşık 10 bin ATM kuruldu.

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 5

BITCOIN ATM'LERİNİ TERCİH ETMEK İÇİN FARKLI NEDENLER BULUNUYR

Diğer taraftan, insanların çevrimiçi işlem yapmak yerine ATM kullanma nedenleri farklılık gösteriyor.  Kimileri nakit ödeme almayı tercih ederken, kimileri de bir bankada hesap açmak istemediği için ATM’ye gidiyor. Bazıları ise yurtdışına para göndermek istiyor veya isimsiz kalmak istiyor, bazıları da  fiziksel bir makineyle etkileşimde kendisini daha rahat hissediyor.

Pittsburgh bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Bitcoin yatırımcısı Rebecca White, çevrimiçi olarak daha büyük yatırımlar yapıyor ve ailesinin fazladan parası olduğunda Bitcoin ATM'leri kullanıyor. Nükleer enerji endüstrisinde çalışan White, "Market alışverişimizi yaptığımızda ve örneğin 60 dolarımız artıığında bir Bitcoin ATM’sinde duruyorum” dedi.

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 6

Öte yandan, bazı makineler yalnızca bitcoin sunarken, diğerleri müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmasına izin veriyor.  Birkaç bitcoin ATM'si çevrimiçi işlem yapmaktan daha pahalıya mal oluyor.

Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor - 7

YÜZDE 45 BÜYÜDÜ

Kripto para birimi uyumluluk firması CipherTrace'de finansal araştırmalar ve eğitim müdürü Pamela Clegg, ücretlerin toplam işlemin yüzde  6 ile yüzde 20'si arasında değiştiğini söyledi. Ücretler konuma ve Bitcoin ATM operatörüne göre değişiyor. Clegg, ayrıca ATM pazarının geçen yıldan bu yanan yüzde 45 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.

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