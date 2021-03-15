Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artıyor

ntv.com.tr 15.03.2021 - 15:23
Bitcoin ATM’lerinin sayısı özellikle geçen yıldan bu yana hızla arttı. Şu anda 56 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin, Ethereum, Dodgeoin, Litecoin gibi kripto birimlerini olan ilgi Elon Musk gibi milyarder girişimcilerin olumlu paylaşımlarının artından küresel çapta yükseldi.
CoinFlip ve Coin Cloud adlı kiosk operatörlerinin yöneticileri Reuters’a yaptıkları açıklamada ABD’ye şu anda binlerce kripto para ATM’si kurduklarını ve rakiplerinin henüz ulaşamadıkları yerlerini araştırdıklarını söyledi.
Quan Coin’in kurucusu Mark Shoiket, ise ATM kurmak için ABD haritasını önüne alarak çöller dahil her yeri aradığını belirterek, "Sadece talep olduğunu ve insanların her yerde Bitcoin istediğini varsaydım" dedi.
Bağımsız bir araştırma sitesi olan howmanybitcoinatms.com'a göre, Ocak ayı itibarıyla ABD’de 28 bin 185 bitcoin ATM'si vardı. Önceki beş ay içinde yaklaşık 10 bin ATM kuruldu.
Diğer taraftan, insanların çevrimiçi işlem yapmak yerine ATM kullanma nedenleri farklılık gösteriyor. Kimileri nakit ödeme almayı tercih ederken, kimileri de bir bankada hesap açmak istemediği için ATM’ye gidiyor. Bazıları ise yurtdışına para göndermek istiyor veya isimsiz kalmak istiyor, bazıları da fiziksel bir makineyle etkileşimde kendisini daha rahat hissediyor.
Pittsburgh bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Bitcoin yatırımcısı Rebecca White, çevrimiçi olarak daha büyük yatırımlar yapıyor ve ailesinin fazladan parası olduğunda Bitcoin ATM'leri kullanıyor. Nükleer enerji endüstrisinde çalışan White, "Market alışverişimizi yaptığımızda ve örneğin 60 dolarımız artıığında bir Bitcoin ATM’sinde duruyorum” dedi.
Öte yandan, bazı makineler yalnızca bitcoin sunarken, diğerleri müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmasına izin veriyor. Birkaç bitcoin ATM'si çevrimiçi işlem yapmaktan daha pahalıya mal oluyor.