Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti

Öte yandan, Çin geçen ay bitcoin madenciliği ve ticareti için daha da sert kurallar açıklarken, başka ülkelerdeki yetkililer bitcoin madenciliğine daha hoşgörülü ve hatta sıcak bakıyor.

Maden teçhizatı üreticisi Ebang International Holdings'in bir temsilcisi, Çin’İn kararının ardından Reuters'e verdiği demeçte, "Şu anki odak noktamız, Kuzey Amerika ve Avrupa'da uyumlu madencilik çiftliklerinin inşasını hızlandırmak" dedi.