Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni verilere göre ABD, Çin'i kısa sürede geride bırakarak, küresel bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Rakamlar, Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengelerini gözler önüne serdi.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 14:57 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 15:14

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 1

Çin Merkez Bankası, geçen Eylül ayında kripto paralar ve türevleriyle yapılan tüm işlemleri yasakladı. Çin Merkez Bankası internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanal para ile yürütülen iş faaliyetleri yasa dışı faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri yürütenlerin kanunlar çerçevesinde cezai sorumlulukları soruşturulacak" denildi. Ardından, kripto para borsaları Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyeceklerini açıkladı. 

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 2

Çin Merkez Bankası'nın bu kararının ardından bitcoin madenciliğinde  küresel dengeler değişti. Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi'nden paylaşılan bilgilere göre, Çin'in "hash oranı" olarak bilinen küresel bitcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı Mayıs'ta yüzde 44 iken birkaç ay içinde yüzde sıfıra düştü. Çin'in payı 2019'da yüzde 75 kadar yüksekti.

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 3

Bu durum,  süreç lojistik zorluklarla dolu olsa da, madencilik teçhizatı üreticilerinin dikkatlerini Kuzey Amerika ve Orta Asya'ya kaydırmasına neden oldu. Büyük Çinli madenciler de başka ülkelere taşındı. 

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 4

ABD'Yİ KAZAKİSTAN VE RUSYA TAKİP EDİYOR

Sonuç olarak yeni veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibariyle küresel hash oranının yaklaşık yüzde 35,4'ünü oluşturduğunu gösterdi. ABD’nin ardından küresel bitcoin madenciliğinde en yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya. 

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 5

Diğer taraftan bitcoin, yoğun elektrik kullanan bir süreçte karmaşık matematiksel bulmacaları çözmek için rekabet eden güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturuluyor.

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 6

YÜKSEK ENERJİ KULLANIMI ÇEVRE İLE İLGLİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

ABD'de endüstrinin genişlemesi nedeniyle artan elektrik kullanımının, önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Başkan Joe Biden için sorun yaratacağı düşünülüyor. 

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 7

Rusya'da ise düşük enerji maliyetleri bazı şirketlerin bu yılın başlarında bitcoin'in yükselen fiyatlarından faydalanmasını sağladı. Ancak ülkede  yasadışı madencilikle ilgili endişeler artıyor.

Rusya'nın Irkutsk bölgesi valisi Igor Kobzev, Eylül ayı sonlarında Moskova'da hükümete yazdığı bir mektupta, yeraltı kripto para madenciliğini suçlayarak enerji kullanımının "çığ gibi büyümesine" dikkat çekti.

Vedomosti gazetesinin haberine göre Kobzev mektupta, "Durum, Çin makamları tarafından getirilen madencilik yasağı ve önemli miktarda ekipmanın Irkutsk bölgesine taşınmasıyla daha da kötüleşiyor" dedi.

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 8

Öte yandan, Çin  geçen ay bitcoin madenciliği ve ticareti için daha da sert kurallar açıklarken, başka ülkelerdeki yetkililer bitcoin madenciliğine daha hoşgörülü ve hatta sıcak bakıyor.

Maden teçhizatı üreticisi Ebang International Holdings'in bir temsilcisi, Çin’İn kararının ardından Reuters'e verdiği demeçte, "Şu anki odak noktamız, Kuzey Amerika ve Avrupa'da uyumlu madencilik çiftliklerinin inşasını hızlandırmak" dedi.

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 9

ÇİNLİ BÜYÜK OYUNCULAR KARARDAN ZARAR GÖRDÜ

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre endüstrinin Çinli büyük oyuncuları, ülkenin kararı nedeniyle zarar gördü. 

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti - 10

Bir zamanlar dünyanın en büyük bitcoin madencilik havuzu olan F2Pool'un kurucusu ve Singapur merkezli bir kripto para şirketi olan Cobo'nun kurucu ortağı Mao Shihang, "Sektörün Çin'deki doğuşuna tanık olan bir emektar olarak, bugünkü durumun içler acısı olduğunu hissediyorum" dedi. 

Shihang, "Çin bilgi işlem gücündeki payını kaybediyor. Endüstrinin ağırlık merkezi ABD’ye kayıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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