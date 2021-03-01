Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor?

"Bitcoin", "dogecoin", "ethereum", "ripple" ve "litecoin" gibi kripto para birimleri, Elon Musk gibi milyarder girişimcilerin desteği sayesinde gittikçe popülerleşmeye devam ediyor. Dijital para piyasasındaki dalgalanmalar tartışılsa da, bu paraların üretimindeki büyük enerji kullanımı ve çevreye zararı genellikle görmezden geliniyor. İngiltere merkezli bir finans kuruluşu, küresel bitcoin madenlerinin saat başına ortalama 130 terawatt elektrik harcadığını hesapladı. Bu durum bitcoin madenciliğinin birçok ülkeden daha fazla elektrik tükettiğini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, elektrik tüketiminin saat başına 121 terawatt olduğu Arjantin,108,8 terawatt olduğu Hollanda ve 113,2 terawatt olduğu BAE ibitcoin’den daha az elektrik harcıyor. Bununla birlikte, bitcoin için harcanan enerjinin üçte ikisinin fosil yakıtlardan geldiği ortaya konuldu. Uzmanlar, bitcoin’in küresel bir para birimi olarak kabul edilmesi halinde ise dünyadaki elektrik üretiminin iki katına çıkması gerekeceği konusunda uyardı.
Hazırlayan: Ayşegül Engür Dahi/ntv.com.tr

ntv.com.tr 01.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 12:18

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 1

DİJİTAL PARANIN ENERJİ AYAK İZİ YÜKSELDİ

Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Şubat ayı başlarında 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldıktan sonra 900 milyon dolardan fazla kar etti. Musk’ın yüksek profili desteği, tek bir Bitcoin'in fiyatının geçen ay 58 bin doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Şu anda ise bitcoin 46 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan sadece dijital paranın fiyatı olmadı, enerji ayak izi de oldukça yükseldi. Bu durum, kripto paralarının çevreye verdiği zarar netleştikçe Musk’a tepkilere de neden oldu.

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 2

ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey ekonomi danışmanı ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen hafta yaptığı açıklamada, “bitcoin işlemlerini yürütmek için  tüketilen enerji miktarının son derece yüksek” olduğuna dikkat çekti. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 3

Bununla birlikte, kripto para birimlerinin izlenmesi zor olduğu için onların üretilmesi için ne kadar enerji kullanıldığı tam olarak bilinmiyor. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 4

SAAT BAŞINA 130 TERAWATT ELEKTRİK HARCANIYOR

Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), gelişen kripto para birimlerini ve harcadıkları enerji tüketimini inceledi. Kurum bitcoin'in toplam enerji tüketiminin, saatte ortalama 130 terawatt saatlik bir tahminle, yılda 40 ile 445 yıllık terawatt saat (TWh) arasında olduğunu hesapladı. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 5

BAZI ÜLKELERİN YILLIK TÜKETİMİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Bu rakamlar, bitcoin için harcanan elektriğin birçok ülkenin yıllık elektrik tüketimi seviyesinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin elektrik tüketimi yılda saat başına 290 terawatt , İngiltere’ninki ise 300 terawatt7saatin biraz üzerinde... Elektrik tüketiminin saat başına 121 terawatt olduğu Arjantin,108,8 terawatt  olduğu Hollanda ve 113,2 terawatt  olduğu BAE ise bitcoin’den daha az elektrik harcıyor. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 6

BİTCOIN MADENCİLİĞİ İÇİN HARCANAN ENERJİNİN ÜÇTE İKİSİ FOSİL YAKITLARDAN

Diğer taraftan finans merkezi, Bitcoin madencilerinin kullandığı elektriğin  büyük ölçüde kirletici kaynaklardan geldiğini belirtti. CCAF ekibi, enerji kullanımları konusunda dünya çapında Bitcoin ağını yöneten insanları araştırdı ve bunun yaklaşık üçte ikisinin fosil yakıtlardan geldiğini buldu. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 7

YENİ BİTCOİNLER NASIL OLUŞUYOR?

Bitcoin piyasası merkezi olmayan bir bilgisayar ağına dayanıyor. Blockchain teknolojisine dayanan büyük bilgi işlem gücü nedeniyle paranın üretimi için yoğun enerji kullanımı gerekiyor. Yeni bitcoinlerin oluşturulması, para biriminde yapılan her işlemi bağımsız olarak doğrulanması ve kaydedilmesi bitcoin madencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Sürecin doğru bir şekilde devam etmesi ise yeni bitcoinleri oluşturuyor.

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 8

HER 10 DAKİKADA BİR DÖNEN PİYANGO

Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve CCAF ekibinde araştırma görevlisi olan Gina Pieters, bitcoin üretimi sürecinin her 10 dakikada bir gerçekleşen bir piyango gibi işlediğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki veri işleme merkezleri, bu işlem kayıtlarını sistem tarafından kabul edilebilir bir şekilde derlemek ve sunmak için yarışıyor. Ayrıca rastgele bir sayıyı tahmin etmeleri gerekiyor. Kaydı ve doğru numarayı ilk gönderen ödülü kazanıyor. Böylelikle, blok zincirindeki bir sonraki blok oluluşuyor. Şu anda, her biri yaklaşık  46 bin dolar değerinde altı buçuk Bitcoin ile ödüllendiriliyorlar. Bir piyango biter bitmez yeni bir numara oluşturuluyor ve tüm süreç yeniden başlıyor. Fiyat ne kadar yüksekse, o kadar çok madenci oyuna girmek ister. Bu rastgele sayıyı tahmin etmek için onları daha güçlü makineler sunmaya teşvik eder ve bu nedenle enerji tüketiminde bir artış yaşanır” ifadelerini kullandı. 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 9

Bununla birlikte, Bitcoin'in artan enerji tüketimini yönlendiren başka bir faktör daha bulunuyor. Bitcoin, artan bilgi işlem çabasını teşvik etmek için tasarlandı. Yazılım, bulmacanın çözülmesinin her zaman 10 dakika sürmesi için kurgulandı, ancak madencilerin sayısı artarsa, bulmaca zorlaşıyor ve ardından  ona daha fazla hesaplama gücü atılması gerekiyor. Buraki temel fikir ise, blok zincirini korumak için ne kadar çok bilgisayar rekabet ederse, o kadar güvenli hale geleceği, çünkü para birimini denemek ve zayıflatmak isteyen herhangi biri, en azından diğer madencilerin bir araya getirdiği kadar bilgi işlem gücünü kontrol etmeli ve çalıştırmalıdır.

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 10

Bunun anlamı ise Bitcoin daha değerli hale geldikçe, onu oluşturmak ve sürdürmek için harcanan bilgi işlem çabası  ve dolayısıyla tüketilen enerjinin  kaçınılmaz olarak artmasıi Madencilerin para birimini oluşturmak için ne kadar çaba sarf ettikleri takip edilebiliyor. Şu anda her saniye 160 kentilyon hesaplama yapıyorlar. (160 000 000 000 000 000 000) 

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 11

Digiconomist  adlı internet sitesinin kurucusu ve Bitcoin uzmanı Alex de Vries, bu büyük hesaplama çabasının kripto para biriminin temel unsurlarından biri olduğunu, ancak sistemin çalışır durumda kalması için gereken trilyonlarca hesaplamanın çevre için yararlı olmadığına dikkat çekti.

Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor? - 12

KÜRESEL PARA BİRİMİ OLARAK KABUL EDİLİRSE DEĞERİ MİLYONLARI BULUR

Vries, "Bunlar başka hiçbir amaca hizmet etmeyen hesaplamalar. Sistem tarafından hemen tekrar atılıyorlar. Şu anda bu hesaplamaları yapmak için çok fazla enerji kullanıyoruz, ancak bunun da büyük bir kısmı fosil yakıtlardan geliyor. Eğer Bitcoin küresel bir rezerv para birimi olarak kabul edilirse, fiyatı muhtemelen milyonlara erişecek ve bu madencilerin elektriğe harcamak için ABD Federal bütçesinin tamamından daha fazla parası olacak. Aynı zamanda bitcoin için küresel enerji üretiminin ikiye katlanması gerekecek” açıklamasını yaptı.

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