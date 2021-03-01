Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor?

ntv.com.tr 01.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 12:18
Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Şubat ayı başlarında 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldıktan sonra 900 milyon dolardan fazla kar etti. Musk’ın yüksek profili desteği, tek bir Bitcoin'in fiyatının geçen ay 58 bin doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Şu anda ise bitcoin 46 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan sadece dijital paranın fiyatı olmadı, enerji ayak izi de oldukça yükseldi. Bu durum, kripto paralarının çevreye verdiği zarar netleştikçe Musk’a tepkilere de neden oldu.
ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey ekonomi danışmanı ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen hafta yaptığı açıklamada, “bitcoin işlemlerini yürütmek için tüketilen enerji miktarının son derece yüksek” olduğuna dikkat çekti.
Bununla birlikte, kripto para birimlerinin izlenmesi zor olduğu için onların üretilmesi için ne kadar enerji kullanıldığı tam olarak bilinmiyor.
Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), gelişen kripto para birimlerini ve harcadıkları enerji tüketimini inceledi. Kurum bitcoin'in toplam enerji tüketiminin, saatte ortalama 130 terawatt saatlik bir tahminle, yılda 40 ile 445 yıllık terawatt saat (TWh) arasında olduğunu hesapladı.
Bu rakamlar, bitcoin için harcanan elektriğin birçok ülkenin yıllık elektrik tüketimi seviyesinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin elektrik tüketimi yılda saat başına 290 terawatt , İngiltere’ninki ise 300 terawatt7saatin biraz üzerinde... Elektrik tüketiminin saat başına 121 terawatt olduğu Arjantin,108,8 terawatt olduğu Hollanda ve 113,2 terawatt olduğu BAE ise bitcoin’den daha az elektrik harcıyor.
Diğer taraftan finans merkezi, Bitcoin madencilerinin kullandığı elektriğin büyük ölçüde kirletici kaynaklardan geldiğini belirtti. CCAF ekibi, enerji kullanımları konusunda dünya çapında Bitcoin ağını yöneten insanları araştırdı ve bunun yaklaşık üçte ikisinin fosil yakıtlardan geldiğini buldu.
Bitcoin piyasası merkezi olmayan bir bilgisayar ağına dayanıyor. Blockchain teknolojisine dayanan büyük bilgi işlem gücü nedeniyle paranın üretimi için yoğun enerji kullanımı gerekiyor. Yeni bitcoinlerin oluşturulması, para biriminde yapılan her işlemi bağımsız olarak doğrulanması ve kaydedilmesi bitcoin madencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Sürecin doğru bir şekilde devam etmesi ise yeni bitcoinleri oluşturuyor.
Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve CCAF ekibinde araştırma görevlisi olan Gina Pieters, bitcoin üretimi sürecinin her 10 dakikada bir gerçekleşen bir piyango gibi işlediğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki veri işleme merkezleri, bu işlem kayıtlarını sistem tarafından kabul edilebilir bir şekilde derlemek ve sunmak için yarışıyor. Ayrıca rastgele bir sayıyı tahmin etmeleri gerekiyor. Kaydı ve doğru numarayı ilk gönderen ödülü kazanıyor. Böylelikle, blok zincirindeki bir sonraki blok oluluşuyor. Şu anda, her biri yaklaşık 46 bin dolar değerinde altı buçuk Bitcoin ile ödüllendiriliyorlar. Bir piyango biter bitmez yeni bir numara oluşturuluyor ve tüm süreç yeniden başlıyor. Fiyat ne kadar yüksekse, o kadar çok madenci oyuna girmek ister. Bu rastgele sayıyı tahmin etmek için onları daha güçlü makineler sunmaya teşvik eder ve bu nedenle enerji tüketiminde bir artış yaşanır” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, Bitcoin'in artan enerji tüketimini yönlendiren başka bir faktör daha bulunuyor. Bitcoin, artan bilgi işlem çabasını teşvik etmek için tasarlandı. Yazılım, bulmacanın çözülmesinin her zaman 10 dakika sürmesi için kurgulandı, ancak madencilerin sayısı artarsa, bulmaca zorlaşıyor ve ardından ona daha fazla hesaplama gücü atılması gerekiyor. Buraki temel fikir ise, blok zincirini korumak için ne kadar çok bilgisayar rekabet ederse, o kadar güvenli hale geleceği, çünkü para birimini denemek ve zayıflatmak isteyen herhangi biri, en azından diğer madencilerin bir araya getirdiği kadar bilgi işlem gücünü kontrol etmeli ve çalıştırmalıdır.
Bunun anlamı ise Bitcoin daha değerli hale geldikçe, onu oluşturmak ve sürdürmek için harcanan bilgi işlem çabası ve dolayısıyla tüketilen enerjinin kaçınılmaz olarak artmasıi Madencilerin para birimini oluşturmak için ne kadar çaba sarf ettikleri takip edilebiliyor. Şu anda her saniye 160 kentilyon hesaplama yapıyorlar. (160 000 000 000 000 000 000)
Digiconomist adlı internet sitesinin kurucusu ve Bitcoin uzmanı Alex de Vries, bu büyük hesaplama çabasının kripto para biriminin temel unsurlarından biri olduğunu, ancak sistemin çalışır durumda kalması için gereken trilyonlarca hesaplamanın çevre için yararlı olmadığına dikkat çekti.