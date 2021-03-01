Bitcoin üretimi için küresel olarak ne kadar enerji kaynağı harcanıyor?

HER 10 DAKİKADA BİR DÖNEN PİYANGO

Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve CCAF ekibinde araştırma görevlisi olan Gina Pieters, bitcoin üretimi sürecinin her 10 dakikada bir gerçekleşen bir piyango gibi işlediğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki veri işleme merkezleri, bu işlem kayıtlarını sistem tarafından kabul edilebilir bir şekilde derlemek ve sunmak için yarışıyor. Ayrıca rastgele bir sayıyı tahmin etmeleri gerekiyor. Kaydı ve doğru numarayı ilk gönderen ödülü kazanıyor. Böylelikle, blok zincirindeki bir sonraki blok oluluşuyor. Şu anda, her biri yaklaşık 46 bin dolar değerinde altı buçuk Bitcoin ile ödüllendiriliyorlar. Bir piyango biter bitmez yeni bir numara oluşturuluyor ve tüm süreç yeniden başlıyor. Fiyat ne kadar yüksekse, o kadar çok madenci oyuna girmek ister. Bu rastgele sayıyı tahmin etmek için onları daha güçlü makineler sunmaya teşvik eder ve bu nedenle enerji tüketiminde bir artış yaşanır” ifadelerini kullandı.